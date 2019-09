Top-Events im Bezirk Krems.

Klänge aus der französischen Region Burgund:

Die historische Region Burgund/Bourgogne im östlichen Zentrum Frankreichs ist bekannt für ihre bewegte Geschichte, die reizvollen Schlösser an der Loire und den scharfen Tafelsenf aus Dijon. Als musikalische Gäste der Bourgogne nicht minder würzig begrüßt das Haus der Regionen am Freitag, 20. September, um 19.30 Uhr, mit Mind Le Gop eine der gefeiertsten Bands in Frankreich. Die Truppe Drehleier-Virtuose Jean Luc Gueneau verzaubert in unterschiedlichen Besetzungen ihr Publikum nicht nur durch eine einzigartige Mischung aus elektro-akustischen Drehleier-Melodien und Tanz-Rhythmen, sondern setzt auch eine feine humoristische Klinge an.