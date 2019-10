Top-Events im Bezirk Krems.

"Nobodi" im Kesselhaus-Kino.

Von der Begegnung zwischen einem alten Nazi und einem jungen Flüchtling erzählt der Film „Nobadi“, bei dem der bekannte Schauspieler Karl Markovics (Bildmitte, mit den Darstellern Heinz Trixner und Borhanulddin Hassan Zadeh) Regie geführt und das Drehbuch verfasst hat. Am Freitag, 11. Oktober, 18.30 Uhr, kommt Markovics im Anschluss an den Film zu einem Gespräch ins Kesselhaus-Kino in Krems-Stein.

Tag der offenen Tür in der Musikschule Krems.

Unter dem Motto „Musik und Mehr“ lädt die Kremser Stadtkapelle am Freitag, 11. Oktober, von 15 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in die Musikschule Krems (Hafnerplatz) ein. Besucher haben Gelegenheit, verschiedene Instrumente kennenzulernen und auszuprobieren. Kinder und Jugendliche sind ebenso herzlich willkommen wie Wiedereinsteiger. Im Bild: Nicole Loimer, Andrea und Paul Bergmaier, Helmut Beranek, Julia Ettenauer und Kapellmeister Peter A. Surböck (von links).