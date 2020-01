Top-Events im Bezirk Krems.

Pfarrbühne Furth zeigt "Schrägen Uhu".

Nachdem am vergangenen Wochenende der Auftakt der Pfarrbühne Furth/Göttweig erfolgte, wird das Stück "Zum schrägen Uhu", am Sonntag, 26. Jänner, um 17 Uhr, im Pfarrsaal, ein drittes Mal aufgeführt. Das Stück erzählt von einem Hotel, in dem die unterschiedlichsten Leute für ein kurzes, entspanntes, oder auch ein mörderisches Wochenende aufeinandertreffen.

Action-Day auf der Kunsteisbahn.

Spaß für die ganze Familie wird am Samstag, 25. Jänner, auf der Kunsteisbahn Krems geboten: Jung und Alt können ab 13 Uhr beim Badewannenrennen, Zielschießen und Eisstockschießen ihre Geschicklichkeit beweisen. Und weil Sport und Spiel hungrig und durstig machen, bietet „Fanas Eisbar“ Erfrischungen und Wärmendes.