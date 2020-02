Top-Events im Bezirk Krems.

Benefiz Lesung.

Der Kiwanis Club Krems-Wachau lädt zu einer Benefizveranstaltung der besonderen Art ein, bei der kein Auge trocken bleiben soll. Das garantiert die bekannte Autorin und Satirikerin Katharina Grabner-Hayden für ihre Faschingslesung „Na Prost, das kann ja heiter werden“.

Sie erzählt von ihrem Alltag in höchst amüsanter Weise, frei nach dem Motto: „Alles ist zu überstehen, wenn nur genügend Prosecco im Kühlschrank ist“. Zu sehen am Donnerstag, 20. Februar, 20 Uhr, Gesundheitszentrum Goldenes Kreuz, Langenloiser Straße 4. Reservierungen bis 18. Februar erbeten an: krems@kiwanis.at