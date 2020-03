Top-Events im Bezirk Krems.

Frauen-Kabarett-Abend.

Gabriele Köhlmeier Frauen-Kabarett-Abend im Salzstadl.

"faltenlos und knitterfrei" nennt sich das Programm, von und mit Gabriele Köhlmeier, das am Montag, 16. März, um 19.30 Uhr, im Salzstadl Krems/Stein, anlässlich des Internationalen Frauentages von der Frauenberatungsstelle Lilith Frauenzimmer präsentiert wird. Eintritt frei - freiwillige Spenden! Reservierungen unter 02732/85555.

Jazz mit David Friesen.

Ein amerikanisches Fachmagazin wählte David Friesen unter die „100 Greatest Jazz Bassists of all Time“. Bei einem Konzert am Samstag, 14. März, 20 Uhr, ist Friesen mit dem „Circle 3 Trio“ live im „That’s Jazz“ im Salzstadl zu erleben (Donaulände 32, 02732/70312).

Matthäuspassion in Grafenegg.

Die besten SängerInnen des Landes feiern 15 Jahre Chorszene am

Sonntag, 15. März, um 17 Uhr, im Auditorium Grafenegg. Der Chor Ad Libitum, der a cappella chor tulln, die Gumpoldskirchner Spatzen, das Originalklang-Ensemble Barucco und eine Riege illustrer Solistinnen und Solisten wie Daniel Johannsen, Melanie Hirsch oder Daniel Ochoa garantieren eine außergewöhnliche Darbietung eines der größten Werke der Musikgeschichte. Karten unter Tel. 01/586 83 83.