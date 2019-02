Top-Events im Bezirk Krems.

Mit dem Motorrad durch Asien

Alfred Blaim zeigt seine "Abenteuer ASIEN" in einer Multivisions-Show. Mit dem Motorrad durch den Iran, auf den historischen Routen der Seidenstraße Zentralasiens, durch die Mongolei und Sibirien bis Wladiwostok und zurück. Freitag, 15. Februar, um 19:30 Uhr, im Gasthaus Staar, St. Leonhard am Hornerwald.

Gerhard Pfriemer besuchte auch die Halong-Bucht. | Gerhard Pfriemer

Kulturnachmittag

Auf eine multimediale Fotoreise nach "Vietnam und Laos" laden Erika und Gerhard Pfriemer ein.

Schifffahrten durch unberührte Landschaften entlang des Mekong und in die Halong-Bucht, Hanoi eine pulsierende Stadt und die Tempeln von Luang Prabangs.

Sehenswert die Wasserfälle Kuang-Sy, versprechen einen interessanten Nachmittag mit bleibenden Eindrücke.

Wolfgang Denk | Lavinia Mayerhofer

Buchpräsentation

Die Freunde der Kunstmeile Krems laden am Donnerstag, 7. 2. 2019, um 18 Uhr zur Buchpräsentation Wolfgang Denk – Eine Werkmonographie in die Kunsthalle Krems. Der Eintritt ist frei. Um

Anmeldung wird gebeten unter office@kunstmeile.at

Modellbahnwelt Schiltern | Hannes Polt

Semesterferien-Aktion in der Modellbahnwelt

Große Semesterferien Aktion: 1+1 gratis für deinen Besuch in der Modellbahnwelt Schiltern!

Nenne das Kennwort: Modellbahn-Erlebnis beim Ticketkauf und du bekommst zum regulären Eintritt einen kostenlosen Tageseintritt dazu!

Ein Erlebnis für die ganze Familie im Schloss Schiltern – auch in den Wintermonaten geöffnet! Erlebe hunderte Züge, Waggons, tausende kleine Figuren und die einzigartigen Landschaften – so wird die Modellbahnwelt Schiltern zu einem einzigartigen dreidimensionalen Erlebnis.

Öffnungszeiten:

Mittwoch - Montag täglich 10 bis 18 Uhr,

Dienstag geschlossen

www.modellbahnwelt-schiltern.at