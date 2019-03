Top-Events im Bezirk Krems.

Theaterstück "Tante Jolesch"

Als „Tante Jolesch“ kocht „Friseur Heinz“ Kubinecz Krautfleckerl, die es danach zu verkosten gibt – am 3., 4. und 5. April, 19.30 Uhr, in der Musikschule am Hafnerplatz. Nur Abendkasse!

Lustspiel "Das (Alp-)Traumhotel

Ein Lustspiel in drei Akten von Norbert Größ ist am 29., 30. und 31. März sowie am 5., 6. und 7. April, im Kultur- und Volksheim Furth, Aignerstraße 19, zu sehen. Freitags und samstags sind die Vorstellungen um 19.30 Uhr, an Sonntagen um 17 Uhr.

Johann Lechner Lustspiel "Das (Alp-) Traumhotel"

Konzert im Schloss Spitz

Der Singkreis Spitz und die Musikschule Wachau laden am Samstag, 30. März, um 19 Uhr, zum gemeinsamen Konzert "I'm from Austria", im Schloss Spitz, ein.

privat David Blabensteiner und Bernadette Kepplinger (Chorleiterin vom Singkreis Spitz) laden zum gemeinsamen Konzert im Schloss Spitz.

Mystische Stunde

Ein Konzert in der Fastenzeit findet am Sonntag, 31. März, 19 Uhr, im Rahmen der Reihe "Mystische Stunde" in der Pfarrkirche Mautern statt. Zur Aufführung gelangt eines der berührendsten Werke aus dem 18. Jahrhundert, das "Stabat Mater" von Giovanni Pergolesi, das dieser - er wurde nur 26 Jahre alt - wenige Wochen vor seinem Tod komponiert hat. Eintritt: freiwillige Spenden.

privat Mystische Stunde in Mautern

Mike Supancic - Familientreffen

Erleben Sie Mike Supancic mit seinem "Familientreffen", am Freitag, 29. März, um 20 Uhr, (Einlass um 19 Uhr) in der Römerhalle Mautern.