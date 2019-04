Top-Events im Bezirk Krems.

Easter-Gospel-Konzert.

Smiley Divinzenz - sie lebt seit 2004 mit ihrer Familie in Niederösterreich - gibt am Donnerstag, 4. April, um 19.30 Uhr, in der Pfarrkirche ein Easter-Gospel-Konzert a la Sister Act mit afrikanischen und amerikanischen Liedern. Begleitet wird sie von ihrer Band und dem Langenloiser Chor Jubilate Deo. Tickets gibt es im Kulturbüro in Langenlois, Rathausstraße 4, Tel. 02734/3450.

Theater in Lengenfeld.

Mehrere "Schauspielgenerationen" wagen sich an Heinrich von Kleists Lustspiel "Der zerbrochene Krug", im Festsaal Lengenfeld. Noch zu sehen am Samstag, 6. April, um 19.30 Uhr und Sonntag, 7. April, um 18 Uhr.

Interaktives Bewegungstheater.

Cybermobbing, Stress, Angst, Gewalt und andere Leidenswege werden unter anderem im neuen, interaktiven Bewegungstheater des Jugendhauses Stift Göttweig thematisiert. "Passion/Leidenswege 2.0" wird vom Theaterjugendensemble am Sonntag, 7. April, im Stift Göttweig, präsentiert.