Top-Events im Bezirk Krems.

Mit Geige, Bratsche, Kontragitarre, Harmonika und Bass spielt die Röpfl Geigenmusi am Donnerstag 6. Juni, um 19.30 Uhr, im Haus der Regionen in Krems-Stein, traditionelle Volksmusik aus dem bayerischen Alpenraum mit ihrem eigenen, unverwechselbaren Klang, wobei sie sich besonders den Landlern und Halbwalzern verschrieben haben.

Martina, Martin und Lisi singen als Familiengesang Röpfl und setzen damit die Gesangstradition der Familie Röpfl fort.

Die diesjährige Sonderschau im Wallfahrtsmuseum Maria Langegg "Die Serviten und Maria Langegg" wurde bereits Ende Mai eröffnet. Zu sehen ist die Ausstellung bis 1. November. Die Öffnungszeiten gelten für das Museum und den Museumsshop. März, April & Oktober: SA, SO & Feiertag jeweils von 10 – 17 Uhr, Mai – September: DO – SO & Feiertag jeweils von 10 – 17 Uhr, Museumsführungen inkl. Bibliothek & Schatzkammer: SA, SO & Feiertag um jeweils 14 Uhr sowie nach Voranmeldung.