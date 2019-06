Top-Events im Bezirk Krems.

Modelleisenbahn Fahrtage der IGM Wachau



Komm und staune:

große Modelleisenbahn Anlage für Groß und Klein, Jung und Alt zu besichtigen

"die Wachau-Bahn im Modell erleben"

Samstag, 29. und Sonntag, 30. Juni,

jeweils von 10 bis 18 Uhr

Es gibt viel Neues auf unserer Modelleisenbahnanlage zu bestaunen.

IGM Klublokal in 3485 Grunddorf, Gemeinde Grafenegg

.

Auf 240 m² wurden Streckenteile der Wachaubahn im Maßstab 1:87 mit vielen Sehenswürdigkeiten nachgebaut.

Eine Reise aus der Vogelperspektive von Krems bis zur Ausgrabungsstätte der Venus von Willendorf.

Neu sind die Streckenteile wie die Wehrkirche St. Michael mit Ortschaft, der Bahnhof Spitz an der Donau und der Bahnhof Krems.

Riedenwanderungen in Straß

Jeden Samstag finden in Straß ab 14 Uhr geführte Riedenwanderungen statt. Michaela Haas-Allram begleitet Gäste bei einer Riedenwanderung am 29. Juni, zur Riede Gaisberg, mit der das Weingut Allram 2018 die begehrte White Wine Trophy der International Wine Challenge in London für den besten Weißwein der Welt gewinnen konnte. Infos zu den Riedenwanderungen unter 02735 3900, info@weinkontraste.at, in der Weinkontraste-Vinothek Straß.

Der Pfarrer vom blühenden Weinberg

"Vorhang auf" heißt es bald wieder am Platz vor der Kirche Krems St. Paul, wenn das Stück "Der Pfarrer vom blühenden Weinberg" von der Theatergruppe "St. Paul - Theater vor den Mauern" aufgeführt wird. Premiere ist am Samstag, 29. Juni, um 20.15 Uhr. Die Aufführung findet bei jeder Witterung statt, bei Schlechtwetter in der Pfarrkirche! Weitere Termine: Sonntag, 30. Juni, Freitag, 5., Samstag, 6. und Sonntag 7. Juli, jeweils Beginn um 20.15 Uhr.