Top-Events im Bezirk Krems.

OPEN-AIR-KINO

Kaviar. Igor ist der Meinung, dass man mit Geld alles kaufen kann. Und an dem fehlt es dem russischen Oligarchen jedenfalls nicht. Der Russe hat sich in ein aberwitziges Projekt verliebt. Er will ein Haus auf die Wiener Schwedenbrücke am Donaukanal bauen. Vorher müssen nur ein paar Stadträte bestochen und die Donaukanalsanierung vorangetrieben werden. Der Film wird am Samstag, 13. Juli, um 21.30 Uhr, im Kesselhaus-Kino Open-Air ausgestrahlt.

Neue Ausstellungen in der Kunsthalle.



Ganz im Zeichen der Mondlandung, die sich am 21. Juli zum 50. Mal jährt, steht der heurige Sommer auf der Kunstmeile. Eröffnung der Ausstellungen „Ticket to the Moon“ und „Land Art“: Samstag, 13. Juli, 18 Uhr. Mit Moon-Tunes von DJ Universal Beatnik.

Glatt&Verkehrt

Scharfsinnig-Spitzzüngiges gibt es zum Auftakt des Festivals „Glatt&Verkehrt“:

„Erwin Steinhauer und seine Lieben“ präsentieren am Freitag, 12. Juli, 20 Uhr, im Schloss zu Spitz das Programm „Flieger, grüß mir die Sonne“ nach der gleichnamigen Erzählung von H. C. Artmann. Tickets: www.noen.at/ticketshop

Riedenwanderung in Straß

Gloria Eichinger vom Weingut Birgit Eichinger führt am Samstag, 13. Juli, bei einer Riedenwanderung auf den Gaisberg im Gemeindegebiet. Treffpunkt für alle Interessierten ist um 14 Uhr beim Strasser Hof am Marktplatz. Um Voranmeldung wird unter 0664/4099382 gebeten.