Top-Events im Bezirk Krems.

Alles Marille.

In der Kremser Altstadt findet von Freitag, 12. bis Sonntag, 14. Juli, täglich ab 10 Uhr, das Genuss- und Kulturfest "Alles Marille" statt. Besonders beliebt ist der Anschnitt des 25 Meter langen Marillenkuchens, der am Freitag um 11.30 Uhr, am Samstag um 10.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr durchgeführt wird.

Hungrige und Durstige finden bei der Festbühne am Täglichen Markt, am Südtiroler Platz und im gesamten Festverlauf Schmankerln rund um die Marille. Die Fußgängerzone wird zur Bühne vieler Künstlergruppen, zum Tanzpodium traditioneller Volkstanzgruppen und auch zum Schauraum von Kunsthandwerk.