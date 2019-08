Top-Events im Bezirk Krems.

Der Grüffelo in Krems.

Die bekannte Kinderfigur "Der Grüffelo" gastiert vom 8. bis 18. August in Krems. Das Theaterzelt wird auf der Wiese neben Hofer, Steiner Donaulände 3, zu finden sein. Die Vorstellungen sind außer Dienstag und Mittwoch, täglich um 17.30 Uhr, sonntags nur 11 Uhr. Donnerstags erhalten alle Kinder gratis Popcorn und ein Softgetränk.

Konzerte in Mautern und Krems.

Die Band Cornerstone ist im Moment auf Europatour mit 45 Konzerten in fünf Ländern und wird demnächst gleich zweimal in Krems spielen. Erst vor Kurzem hat die Gruppe die zweite Single „Northern Light“ aus dem Album „Reflections“ veröffentlicht. Sowohl Album als auch Single wurden in Kanada mit Harry Hess (Simple Plan, Billy Talent, Muse) produziert. Die Band ist erst kürzlich von einer sehr erfolgreichen UK-Tour heimgekehrt, wo sie unter anderem am Cambridge Rock Festival mit Mitgliedern von Deep Purple aufgetreten ist. Konzert-Termine: 8. August (Ausweichtermin: 15. August), Beginn: 18 Uhr, Eintritt: freie Spende, Ort: On The Beach, Badestrand B33, in Mautern und am 16. August, 21 Uhr, bei Rayman’s, Gewerbeparkstraße 22, Krems. Auf dem Foto die Bandmitglieder Michael Wachelhofer, Alina Peter und Steve Wachelhofer.

Riedenwanderung mit Weinverkostung.

Markus Waldschütz vom Elsarner Weingut Waldschütz führt am Samstag, 10. August, bei einer Riedenwanderung zu den Rieden Stangl und Rosengarten. Dort werden Weine verkostet, deren Trauben in diesen Rieden gewachsen sind. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Eisenbock's Strasser Hof am Marktplatz in Straß. Anmeldungen unter Tel. 02735/79457 oder 0664/3866478.