Top-Events im Bezirk Krems.

Riedenwanderung mit Weinverkostung.

Martin und Anna Arndorfer vom Straßer Weingut Arndorfer, führen am Samstag, 24. August, bei einer Riedenwanderung zur Riede Wechselberg. Dort werden Weine verkostet, deren Trauben in diesen Rieden gereift sind. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Eisenbock's Strasser Hof am Marktplatz in Straß. Der Abschluss findet im Weingut Martin und Anna Arnsdorfer, Weinbergweg 16, statt. Unter 02735/2254 werden Anmeldungen entgegengenommen.

Winnetou-Spiele Letztes Wochenende zu sehen: Winnetou in der Arena Wagram

Winnetou-Spiele in Wagram.

Noch bis 25. August ist das hervorragende Schauspiel-Ensemble von Winntetou, in Wagram, zu sehen. In den Hauptrollen spielen Marco Valenta (Winnetou) und Stefan Kautz (Old Shatterhand) und Karin Valenta als Nscho-tschi (Schwester Winnetous). Am Samstag, 24. August, beginnt die Vorstellung um 19 Uhr, Sonntag, 25. August, um 18 Uhr. Information und Vorverkauf unter Tel. 0676/667 32 31.