Vortrag von Walter Schwanzer.



Wer kennt ihn nicht, den Erfolgskomponisten, Arrangeur, Verleger, Buchautor, Besitzer der größten Schellack- und Notensammlung aus der Kaiserzeit und Kapellmeister der legendären 84er K&K Regimentskapelle, Walter Schwanzer aus Rohrendorf bei Krems. Nunmehr beleuchtet er nach intensiven Recherchen via PowerPoint Präsentation mit Musik von seinen Schellacks das Leben der Militärkapellmeister von der Donaumonarchie bis in die 30er Jahre, also in und nach der Kaiserzeit, bei Vorträgen. Der Vortrag findet am Freitag, 7. Juni, ab 19 Uhr, im Lokal "Das Kaffeehaus" in der Leisergasse 29, statt.

Wein & Kultur in Rehberg.

Das diesjährige Rehberger Kellergassenfest findet vom 30. Mai bis 2. Juni, statt. Am Donnerstag und Sonntag sind die Keller ab 10 Uhr mit Mittagstisch geöffnet. Freitag und Samstag ist Festbetrieb ab 14 Uhr.

Steiner Weinfest.

Auch heuer findet das Weinfest in Krems-Stein statt. Vom 30. Mai bis 1. Juni kann man das Flair der Altstadt und der Kellergasse erleben. Am Donnerstag ist ab 11 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag jeweils ab 15 Uhr.