Top-Events im Bezirk Krems.

Riedenwanderung und Straßer Hauermarkt.

Armin Huber vom Straßer Weingut Huber führt am Samstag, 3. August, bei einer Riedenwanderung zur Top-Lage Gaisberg. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Stand des Straßer Weinbauvereins beim Straßer Hauermarkt am Marktplatz. Danach geht es zu Fuß in die Riede Gaisberg, wo ein Wein, dessen Trauben dort geerntet wurden, verkostet wird.

Ritter Rost in Schiltern.

Das Burgfräulein Bö, der Drache Koks und der Ritter Rost: Im Kindermusical „Ritter Rost und der Schrottkönig“ sind sie noch am Mittwoch, 31. Juli, Donnerstag, 1., und Freitag, 2. August, jeweils um 15 Uhr, sowie am Sonntag, 4. August, um 13 Uhr, in der Gartenarena der Kittenberger Erlebnisgärten zu sehen.