Top-Events im Bezirk Krems.

Jubiläumskonzert der "Edelreiser" in Langenlois.



Seit zehn Jahren gibt es die „Edelreiser“ (Wolfgang Almstädter, Sonja Fragner, Werner Nikisch, Eckhard Schweighofer, Herbert Schubert, Guido Rossbory, Hannes Rauscher, Christiane Buchecker, von links).

Schwillinsky Edelreiser in Langenlois

Ihr Jubiläumskonzert geben sie mit einem Best-of und musikalischen Gästen (wie den „Tresternschwestern“) im Sax-Vierzigerhof, Kaserngasse 1-3 am Sonntag, 19. Mai, 18 Uhr (Einlass 17 Uhr). Eintritt freiwillige Spenden.

Reggaemusik auf der Open-Air-Bühne in Schönberg.

„Power-Reggae und Ska aus Wien“ – unter diesem Motto werden die Musiker der „Freemeyend Family“ am 18. Mai internationale Reggaeklänge auf der Open-Air-Schaubühne am Kalvarienberg, in Schönberg, ertönen lassen. Vielleicht glühen bei den Gästen auch die Tanzsohlen?

Alte Schmiede Reggaemusik in Schönberg

Beginn ist (bei Schönwetter) um 20 Uhr. Reservierungen und Infos unter info@alteschmiede-schoenberg.at oder 02733/76476.

Gespräch und Filmvorführung im Kesselhaus-Kino.

Kesselhaus-Kino: Im Werkstattgespräch werden vor der Filmvorführung am Freitag, 17. Mai, um 17.30 Uhr, Kurt Schwertsik und HK Gruber mit dem Musikwissenschaftler Matthias Henke über die Entstehung ihrer Filmmusik zu „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ sprechen. Anschließend wird der Film „Mackie Messer“ gezeigt. Bitte für Vortrag und Film gesondert Plätze im Kino reservieren.

Magische Melodien im Haus der Regionen in Krems-Stein.

Die Volkskultur Niederösterreich widmet sich im Mai der traditionellen Musik aus Estland. Am Freitag, 17. Mai, 19.30 Uhr, verbindet Livonia Klänge alter estnischer Lieder mit zeitgenössischen Instrumenten und erschafft damit einen mitreißenden und einzigartigen Musikgenuss.