Top-Events im Bezirk Krems.

Nacht des Kremser Weins.

Zur Nacht des Kremser Weins lädt der Stadtweinbauverband Krems am Donnerstag, 13. Juni, ab 18 Uhr zum Pavillon im Kremser Stadtpark. Franz Tanzer, Johanna Stoiber, Katharina Schober, Obmann Franz Ilkerl und Rudi Fritz (von links) bieten gemeinsam mit ihren Winzerkollegen die Top-Produkte aus ihren Kellern an.

Benefiz-Heuriger.

Der Rotary-Club Krems-Wachau veranstaltet auch heuer wieder seinen traditionellen Benefizheurigen im Klostergarten Imbach.

Der Heurige öffnet am Samstag, 15. Juni, ab 16 Uhr und am Sonntag, 16. Juni, ab 10 Uhr seine Pforten und kredenzt seinen Gästen kulinarischen und musikalischen Genuss. Der Reinerlös kommt „Future4Childen“ und „Concordia“ zugute. Auf dem Foto: Rudi Geymüller, Ulla Conrad von den Concordia-Sozialprojekten und Sissi Geymüller (von links).

Gimpelinsel Saitenmusi.

Die Gimpelinsel Saitenmusi bringt Walzer, Boarische, Polka und Jodler (und wagen auch den einen oder anderen Ausflug in progressivere Klänge) am 14. Juni nach Krems-Stein. Um 18 Uhr gibt es im Haus der Regionen ein Prélude-Konzert mit Gewinnern des Volksmusikwettbewerbs.

Veitskirtag in Großreinprechts.

Unter dem Motto "Typisch Waldviertel" werden den Besuchern des Veitskirtags, in Großreinprechts, am 16. Juni, ganztägig neben den Kirtagsstandeln einige Handwerksprodukte, Schnäpse, etc. präsentiert. Höhepunkt ist wieder ab 14 Uhr der Auftritt der "Kirabuam" mit lustigen Gstanz'ln über die Ereignisse des letzten Jahres. Anschließend gibt es einen spannenden Geschicklichkeitsbewerb.