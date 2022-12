Kamptal Wine Trophy in Hadersdorf: Waldschütz unschlagbar

Werbung

„Jetzt sind wir wieder im Soll“, meinte der Wirt der Färberstuben bei der Begrüßung der Gäste. Gemeint: Die Pandemie hatte auch den Zeitplan der zwei jährlichen Wein-Auszeichnungen zuletzt gehörig durcheinandergebracht.

Ex-Skistar Hans Enn zu Gast

Als besonderer Ehrengast war diesmal der frühere Ski-Star Hans Enn aus Saalbach. Er hat mit einer Bronzemedaille im Riesenslalom 1980 bei den Olympischen Winterspielen in Lake Placid (USA) sowie zahlreichen Stockerlplätzen rot-weiß-rote Skigeschichte geschrieben. Trotz seiner mittlerweile 64 Lebensjahre zeigte sich der sympathische Sportler nicht nur „fit wie ein Turnschuh“, wie Moderator Manfred Winkler bemerkte, sondern brachte außerdem eine große Portion gute Laune mit.

"Perfekto" erhielt den Segen

Bei der Weintaufe im Rahmen des Gala-Abends segnete Pfarrer Ernst Steindl einen Rivaner des Etsdorfer Winzers Reinhard Schönhacker, dem sein Pate Hans Enn den Namen „Perfekto“ gab. Schönhackers Trauben für den Jungen waren am 18. September mit 15 Grad KMW Süße geerntet worden. Witziges Detail am Rande: Die Weinstöcke in der Riede Oberhasel waren 1958, exakt im Geburtsjahr des Paten, gesetzt worden.

"Haubenverdächtige" Küche

Wie immer durfte das Publikum die Weine der jeweils drei Nominierten in den vier Kategorien verkosten und dabei überprüfen, ob sein Geschmack mit der der Fachjury übereinstimmte. Zu den einzelnen Weinen servierte das fleißige Horky-Team „haubenverdächtige“ Köstlichkeiten aus der Küche, die ausnahmslos Anklang fanden und in höchsten Tönen gelobt wurden.

Violin-Duo begeisterte Gäste

Neben der bewährten Pianomusik Erich Rupps – bei einigen Stücken von „Weinprofessor“ Bernulf Bruckner am Cachon begleitet – gelang Horky diesmal ein besonderer Hit. Die in Hadersdorf heimischen Schwestern Katharina (20) und Alexandra (15) versetzten mit ihrem virtuosen Geigenspiel die Gäste in Begeisterung. Wie die Gäste erfuhren, studiert die Ältere der beiden bereits an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Auch für ihre jüngere Schwester dürfte der Weg in der Musik vorgezeichnet sein ...

Weingut Waldschütz unschlagbar

Weiters im Mittelpunkt des Abends stand der Hadersdorfer Maler Adolf Jedeastik, dessen Bilder die Gaststätte zieren und der mit dem Erlös seiner Arbeit das Rote Kreuz Langenlois sponsert. Schließlich wurden die Anwesenden – unter ihnen die Sponsorenvertreter, die die Trophy möglich machten – Zeugen der Auszeichnung des Betriebs Reinhard Waldschütz aus Elsarn als „Top-Weingut des Jahres“. Der Sieger der Gesamtwertung aller eingereichten Weine hatte auch zwei der vier Kategorien für sich entscheiden können.

Toyota Land Cruiser für Top-Winzer

Jungwinzer Markus Waldschütz, der damit insgesamt drei der von der heimischen Keramikkünstlerin Gerlinde Kail gestalteten Trophäen erobern konnte, brauchte Unterstützung seiner Frau Viktoria, um die vielen Zeichen seines Triumphs sowie die Urkunden abtransportieren zu können. Als Preis wird er einige Monate lang einen Toyota Land Cruiser der Kremser Firma Auer fahren. Firmenchef Jürgen Auer übergab das bereits mit dem Waldschütz-Schriftzug gebrandete Fahrzeug persönlich am Ende der Veranstaltung an den Sieger.

Gäste ausnahmslos begeistert

Unter den ausnahmslos von Atmosphäre und Programm begeisterten Gästen des Abend waren unter anderem auch der frühere Zwettler Bezirkshauptmann Michael Widermann, der nach 20 Jahren im Amt seit einem Monat seinen Ruhestand genießen darf. Weiters gesehen: der Hadersdorfer Bürgermeister Heinrich Becker, seine Amtskollegen Manfred Denk (Grafenegg) und Martin Leuthner (Straß), ORF-Lady Birgit Brunner sowie der Langenloiser Sparkassen-Direktor Martin Müllauer.

Das waren die Besten

Kategorie „Edle Veltliner“ 2021 (ab 13,1 Volumsprozent Alkohol)

Reinhard Waldschütz, Elsarn, DAC Reserve, Riede Rosengartl (13,7)

Gerhard Deim, Schönberg, DAC Reserve, Riede Bernthal (14,0)

Hannes Reithmaier, Gobelsburg, DAC Reserve, Riede Spiegel (14,2)

Kategorie Riesling „Gold“ 2021 (ab 13,1 Volumsprozent Alkohol)

Gerhard Deim, Schönberg, DAC Reserve, Riede Irbling (13,2)

Weingut Steininger, Langenlois, DAC Reserve, Riede Steinhaus (13,5)

Weingut Sax, Langenlois, DAC Reserve, Riede Käferberg (13,2)

Kategorie Riesling „Edelreif“ – Jahrgang 2020 oder älter

Reinhard Waldschütz, Elsarn, DAC Reserve 2020, Riede Wechselberg (13,5)

Weingut Haimerl, Gobelsburg, DAC Reserve 2020, Riede Haid (13,5)

Weingut Günther Brandl, Zöbing, DAC Resere 2020, Riede Zöbinger Kogelberg (13,6)

Kategorie Süßweine „Facettenreich“ – Jahrgang 2021 oder älter

Schloss Gobelsburg, Gobelsburg, Grüner Veltliner Eiswein 2018 (9,5)

Weingut Rabl, Langenlois, Traminer Trockenbeerenauslese 2018 (9,0)

Weingut Steininger, Langenlois, Weißburgunder Trockenbeerenauslese 2018 (10,0)

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.