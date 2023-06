Wolfshoferamt: 81 Gruppen der Florianis kämpften um Sieg

Sehr gute Wetterbedingungen herrschten beim FF-Leistungsbewerb des Bezirks Krems am 24. Juni im Wolfshoferamt. 81 Teams folgten der Einladung und kämpften um den Sieg. Die FF Wolfshoferamt sorgte für einen reibungslosen Ablauf und stellte - obwohl parallel das Jubiläums-Feuerwehrfest veranstaltet wurde - selbst vier Gruppen für den Bewerb, davon eine reine Damenmannschaft.

Franz Laister 42 Jahre als Bewerter aktiv

Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Engelbert Mistelbauer führte das Kommando und begrüßte bei der Siegerehrung die Ehrengäste: Neben den Bürgermeisterinnen Eva Schachinger (St. Leonhard/Hw.) und Ludmilla Etzenberger (Gföhl) hieß er unter anderen den Landtagsabgeordneten Josef Edlinger und Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Christa Hammer sowie Polizeiinspektionskommandant Alfred Doppler (Gföhl) willkommen. Mit dabei waren auch Abschnittskommandant Ernst Feichtinger, sein Stellvertreter Michael Kreutzer sowie Alt-Bürgermeister und FF-Urgestein Walter Harrauer. Einen besonderen Dank sprach Mistelbauer in seiner Rede an Langzeit-Bewerbsleiter Franz Laister aus, der mit dem Leistungsbewerb im Wolfshoferamt seine Karriere in der Bewertertätigkeit nach 42 Jahren beendete.

Franz Laister (rechts) beendete nach 42 Jahren seine Bewertertätigkeit im Wolfshoferamt. Engelbert Mistelbauer überreichte ihm ein Buch mit einem Gedicht. Foto: NÖN, Gerald Mayerhofer

Foto-Finish beim Feuercup

Große Spannung war bei allen Bewerben garantiert - beim Feuercup erreichte diese aber einen Höhepunkt: Beim Bewerb zwischen Nöhagen 1 und Hadersdorf 1 gab es ein Foto-Finish. Mit einer Hundertstel-Sekunde entschied Nöhagen den Bewerb fürs sich und holte mit 464,97 Punkte Platz eins. Hadersdorf erreichte 464,96 Punkte, knapp dahinter lag Trandorf mit 464,00 Punkten auf dem dritten Stockerlplatz.