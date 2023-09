Krems: NÖN-Talente-Quartett gelang ein Traumstart

Dass nicht die Zahl der Bewerber, sondern die Qualität des Gebotenen ausschlaggebend ist, zeigte sich eindrucksvoll beim Casting für den diesjährigen Talente-Wettstreit der NÖN mit Andy Marek.

Jury staunte über tolle Darbietungen

„Nur“ vier Bewerber - zwei Frauen, ein Mann - stellten sich am 27. September in der Raiba Krems der Jury, in der sich mit Andy Marek und Tourleiter Thomas Breit, Katharina Marek und Emir Türkmen sowie Miriam Fassil sowohl Bewerter mit „Talent“-Erfahrung einfanden und die um die Raiba-Mitarbeiterinnen Sara Beluli und Julia Dürauer ergänzt wurden. Allen gleich war das große Staunen und die Freude darüber, mit welchen Vorstellungen sie konfrontiert wurden.

Die Jury beim Casting in Krems am 27. September 2023: Andy Marek und Thomas Breit (vorne), Julia Dürauer, Sara Beluli, Katharina Marek, Miriam Fassil und Emir Türkmen. Foto: Martin Kalchhauser

Viel Gefühl in Eigenkomposition spürbar

Christina Lechner (32) aus Rossatz hatte ihre Gitarre dabei und überraschte mit der Eigenkomposition „Love has four letters“, die sie einst aus persönlichen Gründen geschrieben hatte und sehr gefühlvoll zum Besten gab. Marek & Co. waren auch von der stimmlichen Leistung der angehenden Lehrerin - das Ende des Studiums steht unmittelbar bevor - überzeugt. Dass sie das ersehnte Ticket für die Show bekam, war nur eine Formsache.

Neuer Versuch mit ganz anderer Literatur

Bereits vor einigen Jahren hatte sich Nicole Köberl (15) aus Langenlois in der Show versucht. Die Zeit, in der sie Hits von Helene Fischer gesungen hat „ist vorbei“, wie sie meinte. Nun kam die Schülerin der Kremser HLW mit gänzlichen anderen Songs und gefiel mit ihrem Gesang außerordentlich gut. Sie sang „That part“ von Lauren Spencer Smith und legte mit „Wenn du mich lässt“ (LEA) noch ein gelungenes zweites Stück drauf. Nicole ist fix dabei.

Mit starker Stimme zum Talente-Ticket

Patrick Preiser (33) aus Wilhelmsburg bewies nicht nur eine starke Stimme, sondern auch viel Humor. Auf die Frage nach seinem Beruf - er ist Bodenleger - meinte er spontan zu Marek: „Brauchst an Pfusch?“ Und auf die Frage, wie lange er mit seiner Freundin Anna (sie war mitgekommen) schon zusammen sei, antwortete Preiser: „Zu lange!“ Was stimmt, ist, dass der Mann schon von klein auf gerne sang und auch ein wenig Erfahrung in einer Band sammeln konnte. Seine Songs - „Angels“ (Robbie Williams) und „Bed of roses“ (Bon Jovi) - gingen unter die Haut.

Hip-Hop-Tänzer versucht sich als Sänger

Lustig ging es auch mit dem letzten Teilnehmer, Christian Aldover (32) aus Hadersdorf weiter. Der Kandidat, dessen Eltern von den Philippinen kommen, ist akademischer Freizeitpädagoge und neben seinem Hauptberuf als Nachmittagsbetreuer auch als Hip-Hop-Tanzlehrer aktiv. Das Lied „Ein Teil von meinem Herzen“ (Jonathan Zeller) gelang gut, mit der Geschichte des zweiten, „Believer“ (Guy Sebastian), eroberte er die Herzen der Juroren: „Ich habe dieses Lied meiner Frau bei der Hochzeit im Juli gesungen, als sie mit dem Pferd zur Kirche geritten gekommen ist.“ Romantik pur ...

Durchschnittsalter der Kandidaten steigt

Witzig war auch, dass der Sänger nach den beiden Liedern eine Kostprobe seines Könnens als Tänzer gab. Und schließlich verkürzte er den anderen Kandidaten die Wartezeit auf die Entscheidung der Jury ebenfalls, indem er ihnen etwas vortanzte. Keine Diskussionen gab es bei den Bewertern um die Kandidaten. Alle vier sind im Bewerb und erhielten großes Lob von Andy Marek. Dieser wies darauf hin, dass es sich heuer bereits um die 14. Staffel des Bewerbs, der seit 2010 läuft, handelt. „Wir haben in diesem Zusammenhang bereits rund 8.500 Bewerberinnen und Bewerber gecastet“, bilanzierte der Top-Moderator. Bei den aktuellen Castings sei ein Anstieg des Durchschnittsalters zu beobachten: „Wir hatten noch nie so viele Bewerber zwischen 20 und 30 sowie aufwärts.“

Kremser Kandidaten treten in Zwettl an

Die Castings wurden einen Tag nach dem Kremser Termin für heuer abgeschlossen. Ab sofort wird es wieder spannend: Der erste Bewerb, bei dem die vier Teilnehmer aus Krems antreten werden, steigt am Freitag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, im Stadtsaal in Zwettl. Wer es dort weiter schafft, tritt am Samstag, 4. November, 19.30 Uhr, in Hollabrunn im Stadtsaal zum Halbfinale an. Gemeinsam mit qualifizierten Bewerbern geht es dann am Freitag, 17. November, 20 Uhr, in Stockerau im Veranstaltungszentrum Z2000 „um die Wurst“. Hier können sich die Besten den Hauptpreis von 5.000 Euro in bar und weitere tolle Prämien abholen.