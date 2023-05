Muttertags-Special auf der Kremser Kunstmeile

Am Muttertag feiern wir alle Mütter, Tanten, Schwestern, Töchter, Omas, Taufpatinnen, Cousinen sowie ihre Verwandten und Freunde bei der „Silent Museumsdisco“!

Top-Musik für jeden Geschmack

Der Wiener Performance- und Medienkünstler Oliver Hangl verwandelt den Kremser Museumsplatz in einen Dancefloor. Ob beschwingte Klassiker oder romantisch-verträumte Indie-Musik: Die Playlists von DJane Mia Legenstein versprechen Spitzenmusik für jeden Geschmack. Kopfhörer sorgen für ein perfektes Klangerlebnis. Eine 30-minütige Führung durch „Kunstschätze vom Barock bis zur Gegenwart“ (Landesgalerie Niederösterreich) oder „Erwin Moser. Fantastische Geschichten“ (Karikaturmuseum Krems) sowie ein Glas Sekt stimmen auf den bewegten Museumsnachmittag ein.

Zwei Stunden mit viel Musik

Wer also noch nicht verplant ist, kommt mit Mama, Oma, ... am Sonntag, 14, Mai von 15.30 bis 18 Uhr auf den Museumsplatz. Um 15.30 Uhr kann man (optional) an einer Führung durch die NÖ Landesgalerie oder das Karikaturenmuseum teilnehmen. Von 16 bis 18 Uhr steigt dann die Silent Museumsdisco, die ein perfektes Geschenk für Musikfreundinnen unter den Mamas ist.

Bei Schlechtwetter Disco indoor

Tickets gibt es für 17 Euro (ermäßigt: 15 Euro). Im Ticket inkludiert sind der Museumseintritt, die Führung sowie ein Getränk (Sekt oder Saft). Für die Leihe des Funkkopfhörers ist als Pfand ein Ausweis zu hinterlegen. Bei Schlechtwetter findet die Silent Museumsdisco indoor statt.

