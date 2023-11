Langenlois: Trauer um Ehrenbürgermeister Kurt Renner

Langenlois trauert um einen Ehrenbürgermeister und Ehrenmann: Kurt Renner, der sich in allen seinen Tätigkeitsbereichen durch Einsatzbereitschaft und Leidenschaft auszeichnete, ist gestorben.

Seinem Unternehmen bis zuletzt eng verbunden

Renner, der 1962 den 1909 von seinem Großvater Heinrich gegründeten Schlosserbetrieb übernahm, baute diesen zum florierenden Stahlbauunternehmen mit zuletzt fast 150 Mitarbeitern aus. Sein Herz schlug stets für die Mitarbeiter, und er blieb bis zuletzt im Geiste mit ihnen verbunden. Sein offenes Ohr und seine verlässliche Art machten ihn zu einem geschätzten Sparringpartner für jeden im Unternehmen, in dem er den Grundstein für die bis heute andauernde Erfolgsgeschichte legte. 1992 übergab er dieses an seinen gleichnamigen Sohn.

Engagement in Standesvertretung und Gemeinde

Über den eigenen Bereich hinaus engagierte sich der nun Verstorbene auch in der Wirtschaftskammer NÖ und war 1983 bis 2000 Landesinnungsmeister-Stellvertreter der Schlosser und Schmiede. Die Große Silberne Ehrenmedaille und der Berufstitel „Kommerzialrat“ zeugen von seiner erfolgreichen Tätigkeit. Besonderen Einsatz aber zeigte Renner für seine Heimatgemeinde Langenlois. Ab 1988 als ÖVP-Gemeinderat aktiv, wurde der Unternehmer 1990 zum Bürgermeister gewählt. Dieses Amt hatte er bis zum Jahr 20000 inne. Für seine Verdienste um die Kamptalmetropole wurde er bereits 1996 mit der Verleihung des Ehrenrings und 2011 mit dem Titel „Ehrenbürgermeister“ geadelt.

Begräbnis findet am 16. November statt

Neben seiner politischen Tätigkeit fand der Langenloiser Zeit für ein vielfältiges Engagement in mehreren Vereinen wie dem Langenloiser Hilfswerk. Im Psychosozialen Zentrum Schiltern und in der Sparkasse Langenlois war er in führenden Positionen tätig.

Um den Verstorbenen trauern insbesondere Gattin Ilse und die Familien der drei Söhne Heinrich, Kurt und Andreas mit ihren Familien. Das Begräbnis des verdienten Langenloisers wird am Freitag, 17. November, um 14 Uhr stattfinden. In der Aufbahrungshalle können die Bewohner der Stadt Abschied nehmen, ehe der Leichnam Kurt Renners nach einem feierlichen Requiem in der Familiengruft beigesetzt wird.

Trauer um „herausragende Persönlichkeit“

„Er war nicht nur ein engagierter und hingebungsvoller Bürgermeister, sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch, dessen Einfluss und Vermächtnis weit über seine Amtszeit hinausreichen“, würdigt der Langenloiser Bürgermeister Harald Leopold das Wirken seines Vor-Vorgängers. „Wir trauern um einen großen Bürgermeister, eine herausragende Persönlichkeit und einen wahren Freund. Ehren-Bürgermeister Kurt Renner wird in unseren Herzen und in der Geschichte unserer Stadtgemeinde unvergessen bleiben.“