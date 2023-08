Langenloiser Weinchampions: Groll ist Weingut des Jahres

Bei der Einteilung der Kategorien orientiert man sich am dreistufigen Herkunftssystem im Kamptal. Waren es im Frühjahr die Gebiets- und Ortsweine sowie Muskateller und Rosé, so ließ der Weinbauverein Langenlois nun im Herbst Grüne Veltliner und Rieslinge der Riedenweine verkosten. Dazu gesellen sich die besten Burgunderweine, eine Gruppe ist dem Zweigelt gewidmet. Weil in Österreichs größter Weinstadt der Sekt eine immer bedeutendere Rolle spielt, gibt es auch hier eine eigene Kategorie.

Weingut Groll in zwei Kategorien erfolgreich

Ausgezeichnet mit dem Titel „Weinchampion Langenlois“ wurden die Weingüter Steininger und Weingut Bruno Kirschbaum aus Langenlois, Weingut Kirschner aus Zöbing sowie das Weingut Wolfgang & Sylvia Groll aus Reith, das bei der Herbstverkostung gleich in zwei Kategorien erfolgreich ist. Mit insgesamt sechs Weinen und drei Weinchampions in beiden Finalverkostungen geht der Titel „Weingut des Jahres 2023“ zum ersten Mal an das Weingut Wolfgang & Sylvia Groll aus Reith!

So sehen die Sieger in der Flasche aus. Foto: Point Of View, POINT OF VIEW GmbH

Mehr als 170 eingereichte Proben aus Langenlois, Zöbing, Gobelsburg, Reith, Mittelberg und Schiltern standen bei der Herbstverkostung in der Kamptaler Gebietsvinothek Ursin-Haus auf dem Prüfstand. Bei der Vorkost haben Winzerinnen und Winzer beste Arbeit geleistet und 43 Weine von insgesamt 23 Weingütern für die Hauptkost nominiert. Dort haben dann Sommeliers, Gastronomen, Weinexperten und Weinkenner das Endergebnis in einer Blindverkostung ermittelt.

Verdiente Sieger mit höchster Qualität

In der Kategorie Grüner Veltliner Kamptal DAC Riedenwein hatte das Weingut Wolfgang & Sylvia Groll die Nase vorne. Der Ried Käferberg Kamptal Reserve Grüner Veltliner 2021 überzeugte in diesem Jahr die Jury. Das Weingut Steininger sicherte sich die Wertung Riesling Kamptal DAC Riedenwein mit dem Ried Seeberg 1ÖTW Kamptal Reserve Riesling 2022. Auch bei den Burgunder-Weinen heißt der Sieger Weingut Wolfgang & Sylvia Groll, der Chardonnay Selektion 2022 holte die meisten Punkte. An der Spitze der Zweigelt-Wertung steht das Weingut Kirschner (Zweigelt Klassik 2018). Die Sekt-Kategorie gewann das Weingut Bruno Kirschbaum mit einem Riesling Sekt 2019.

Begehrte Gall-Trophäe steht jetzt im Weingut Groll

Aufgrund dieser Ergebnisse lieferte die Ermittlung des besten Weinguts der Großgemeinde Langenlois keine große Überraschung. Drei Weinchampions (einmal im Frühjahr und zweimal im Herbst) sowie insgesamt sechs Weine in den Finalverkostungen ergaben die höchste Punkteanzahl und somit Platz eins bei der Kür zum „Weingut des Jahres 2023“! Die begehrte Trophäe – angefertigt von Künstler Fritz Gall – steht nun im Weingut Wolfgang & Sylvia Groll in Reith.

Kellergassenfest war passender Rahmen

Die Präsentation der besten Weingüter und Weine fand als Auftakt zum traditionellen „Kellergassenfest am Sauberg“ statt. Bürgermeister Harald Leopold, Weinbauvereinsobmann Robert Herbst und Ursin-Haus-Geschäftsführer Wolfgang Schwarz überreichten die Urkunden an die Siegerwinzer. Viele Weinfreunde und Ehrengäste – darunter Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, Landesrätin Susanne Rosenkranz und Tourismusvereinsobmann Vizebürgermeister Leopold Groiß – verkosteten nach der Präsentation die edlen Tropfen an der Weinbar. Die Gruppe „Kamptal Blech“ sorgte für die passende musikalische Umrahmung im idyllischen Gastgarten. Die Siegerweine sind in den Weingütern und in der Vinothek Ursin-Haus zu Ab-Hof-Preisen erhältlich.