Bilder von einst & jetzt

Auch in Schiltern gibt es eine Topothek: Dieses Bilderarchiv stellte Topothekar Hans Böhm den Besuchern im Pfarrstadl vor – auch Regisseurin Karin Berghammer, bekannt durch ihren Film „Hilda“ über eine Bäuerin im Schiltingeramt, war mit dabei.

Böhm erklärte, wie ein solch unerschöpfliches Archiv am besten zu handhaben ist, und er appellierte an die Besucher, schon vergessene Bilder vom Dachboden oder aus dem Keller zu holen, sie zu sichten und der Topothek zuzuführen, „damit alles in Erinnerung bleibt, damit die Geschichte lebt“.

Gut angekommen sind bei Böhms Vortrag seine Fotovergleiche zwischen Einst und Jetzt und die Geschichten zu den Bildern beispielsweise der Sagen „Das Drachenbrünndl“ und „Die goldenen Kegel von Kronsegg“.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.