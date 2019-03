Viele Haustierbesitzer waren in der vergangenen Woche in großer Sorge. Der Grund: ein Facebook-Posting. „Achtung, im Schlosspark Grafenegg wurde Rattengift ausgelegt. Zwei Hunde sind bereits gestorben, passt auf eure Hunde auf.“ Die Warnung verbreitete sich in Windeseile, schnell wurde sie über tausend Mal geteilt.

Wie sich herausstellte, löste ein Stille-Post-Spiel die Panik aus. Denn selber gesehen oder fotografiert haben wollte die Giftköder niemand. „Mir hat das eine Bekannte erzählt, also wollte ich die anderen Hundebesitzer gleich warnen“, wusste niemand so recht, wer die Hiobsbotschaft ursprünglich in die Welt setzte.

www.shutterstock.com/Dora Zett

Erst das Schloss Grafenegg selbst brachte Licht ins Dunkel. „Unser Gärtner hat von den Gerüchten gehört und deswegen das gesamte Gelände abgesucht. Er konnte keine Giftköder finden. Wir können das also nicht verifizieren“, teilte Pressesprecherin Julia Brüggemann mit. Auch die Polizei in Hadersdorf sei weder über Gift noch über tote Hunde informiert. „Und die Behörden wüssten es, wenn ein Tier vergiftet worden wäre“, sagt Brüggemann.

Ein anderer Vierbeiner kam in den vergangenen Tagen jedoch wirklich durch Fremdverschulden zu Schaden. In einem Feld in Haitzendorf fand die Familie Dimi ihren zuvor seit über einer Woche abgängigen Kater „Tono“ tot auf. Zwei Löcher in seinem Körper deuten auf Schusswunden hin. „Es könnten aber auch Stichverletzungen sein“, sagt Rene Dimi, dem vor allem um seiner beiden Kinder willen leid um das tote Tier ist. Der Polizei habe er den Fall nicht gemeldet.

Zwei weitere tote Katzen registrierte das Tierheim in der Vorwoche in Lerchenfeld. Dass ein Tierhasser unterwegs ist, glaubt Heimleiterin Nina Zinn-Zinnenburg aber nicht. „Es kann ein blöder Zufall sein, dass zwei Katzen binnen zwei Tagen tot aufgefunden wurden. Die Kater sind um diese Jahreszeit – wenn sie nicht kastriert sind – paarungswillig. Ich gehe davon aus, dass sie dem Straßenverkehr zum Opfer gefallen sind.“