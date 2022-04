Vorhang auf für Bühne Mautern

Werbung

30 Jahre hat Martha Reder die Geschicke der „Bühne Mautern“ geleitet. Im Jänner hat sie ihre Aufgabe in jüngere Hände gegeben. Die Mauternerin Ines Steiner hat den Verein übernommen: „Heuer wird Martha das letzte Mal Regie führen. Wir sind uns aber sicher, dass sie weiterhin ,ihr Baby‘ begleiten wird“, dankt Steiner ihrer Vorgängerin.

„Bei uns kann man als Hobbyschneiderin genauso mitarbeiten wie als Techniker, Hobbytischler oder Schauspieler.“

Rund 20 Ehrenamtliche wirken bei der Bühne Mautern mit, Freiwillige werden aber immer gesucht, so Steiner: „Wer für die Sache brennt, gerne auf der Bühne steht oder sonst irgendwie kreativ ist, ist bei uns richtig.“ Schließlich sind die Aufgaben bei der Bühne Mautern facettenreich und sehr professionell organisiert: „Bei uns kann man als Hobbyschneiderin genauso mitarbeiten wie als Techniker, Hobbytischler oder Schauspieler.“ Die Arbeiten und Proben für das neue Stück „Tour de Farce“, das von 29. April bis 1. Mai gespielt wird, sind bereits voll im Gange. „Wir haben uns heuer Corona-bedingt für eine Komödie mit kleinerem Ensemble auf der Bühne entschieden, um eventuelle Ausfälle gut abdecken zu können“, so Steiner. In „Tour de Farce“ geht es um fünf Männer und Frauen, die in einem Hotelzimmer alle Höhen und Tiefen des Lebens erleben.

Besonders stolz ist die Obfrau, dass im Ensemble sehr junge Schauspieler mitwirken: „Wir haben zwei Jugendliche mit 16 und 17 Jahren dabei, die neben der Schule große Hauptrollen spielen und viel Verantwortung übernehmen.“

Nach „Tour de Farce“ gehen die Proben aber weiter: Beim Römerstadtfest wird die Truppe der Bühne Mautern Sketches im Rathaus zeigen. „Außerdem veranstalten wir im Laufe des Jahres Lesungen oder gehen zusammen zum Heurigen“, berichtet Ines Steiner.

Wer sich bei der Bühne Mautern einbringen möchte, kann sich informieren unter: www.buehnemautern.at .

