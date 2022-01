Wachau: Radeln im Trend

Die Tourismus-Branche hat es nicht leicht in Zeiten wie diesen. Wurden vor der Pandemie noch 1,8 Mio. Nächtigungen in den Beherbergungsbetrieben entlang der Donau gezählt, waren es 2021 nur etwa halb so viele. Die kamen von Mai bis September, berichtet Spartenobmann Mario Pulker aus (er fungiert auch als Vorsitzender der Generalversammlung der Donau NÖ Tourismus GmbH). Es waren vor allem Urlauber aus Deutschland und Österreich, auch aus den westlichen Bundesländern, und aus den östlichen Nachbarstaaten, die mit dem Auto anreisten – nicht nur für einen Tagesausflug, sondern auch länger.

Voll im Trend lagen das Radeln und Wandern. Diese Stärken der Donauregion möchte man in Zukunft weiter ausbauen: „Der Donauradweg ist unser Aushängeschild, er zählt zu den beliebtesten Flussradwegen Europas“, führt Donau-NÖ-Geschäftsführer Bernhard Schröder aus. Daneben liege der Fokus weiterhin auf den Bereichen Kultur und Kulinarik/Wein, auf der Steigerung von Qualität und Wertschöpfung. So sollen unter anderem die Abschnitte und Highlights des Donauradwegs („Donauradweg 3.0“) noch besser hervorgehoben werden.

