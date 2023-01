Hollenburger Arzt gestorben

Nach jahrelanger Krankheit, die er mit Gelassenheit und nie erlahmendem Humor meisterte, starb am 10. Jänner der frühere Hollenburger Allgemeinmediziner Werner Stockinger (74).

Nach dem Studium in Innsbruck wirkte er 33 Jahre – von 1978 bis 2011 – als praktischer Arzt. Sich Zeit für die Patienten zu nehmen und der klare Blick auf das Wesentliche waren Markenzeichen des beliebten Mediziners. Für plötzliche Überraschungen und witzige Bemerkungen war er ebenfalls bekannt. Sein ärztliches Repertoire erweiterte Stockinger in manueller Medizin, Psychotherapie und Akupunktur. Auch in der örtlichen Feuerwehr engagierte sich der nun Verstorbene durch mehrere Jahrzehnte.

Stockinger hinterlässt Lebensgefährtin Sonja, die ihm liebevoll beistand, die Kinder Georg, Martin, Julia und Florian (Letzterer wurde wie sein Vater Arzt) sowie vier Enkelkinder.

Die Verabschiedung des Verstorbenen findet am Freitag, den 27. Jänner, um 13 Uhr in der Stiftskirche Göttweig statt.

