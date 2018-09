Herbert Howanietz, der letzte Kommandant der Kremser Stadtpolizei, starb am 14. August im 88. Lebensjahr. Mit ihm wurde am 24. August am Steiner Friedhof ein Mann begraben, dessen heldenhafte Tat 1971 in die Geschichte einging.

Howanietz war von jungen Jahren an Beamter der Kremser Stadtpolizei, als deren Kommandant der Polizeimajor bis zur Auflösung im Jahr 1971 fungierte. Als einziger der betroffenen Beamten wechselte er danach aber nicht zur Gendarmerie, sondern fand eine Anstellung am Kremser Magistrat.

Dort stieg der Ex-Polizist rasch die Karriereleiter empor, um mit Jänner 1976 die Leitung der Magistratsabteilung 2 (Personalangelegenheiten) zu übernehmen. Ende Februar 1987 trat er den Ruhestand an.

Berühmt wurde Howanietz durch einen besonderen Vorfall. Drei Schwerverbrecher der Strafvollzugsanstalt Stein überwältigten am 4. November 1971 zwei Justizwachebeamte und brachten einen Untersuchungsrichter sowie eine Schreibkraft in ihre Gewalt. Damit konnten sie ihre Freilassung erzwingen.

Mittendrin im Geschehen war damals Howanietz, der sich als Ersatzgeisel für die Frau anbot, was von den Verbrechern akzeptiert wurde. Nach einer Irrfahrt in einem VW-Bus nach Wien, wo dem Kremser die Ortskenntnisse aus seiner früheren Tätigkeit in Wien zugutekamen, konnten die Geiselnehmer im Frühverkehr der Bundeshauptstadt untertauchen. Zwei wurden rasch, ein weiterer nach 14 Tagen geschnappt.