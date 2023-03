Leben dem Roten Kreuz Krems verschrieben

1941 in Traismauer geboren, kam der Verstorbene durch seine Arbeit in VÖEST und MAGINDAG nach Krems. 1966 begann er als Bediensteter der Stadt Krems im hiesigen Spital als OP-Gehilfe und avancierte im Laufe seiner vielen Jahre in der Unfallabteilung zum legendären „Gipser“. 1999 trat Teufl in den Ruhestand.

Leben dem Roten Kreuz verschrieben

Sein Herz aber hatte der Mann dem Roten Kreuz verschrieben. Ab seinem Eintritt im Jänner 1958 versah er nicht nur Dienst als Sanitäter und Einsatzfahrer, sondern engagierte sich darüber hinaus bei Vereinsaktivitäten wie der großen Rotkreuz-Tombola bei der zweijährlichen Landesausstellung. Auch im Ehrenamt wusste er immer seinen Humor, der seine herausragende Eigenschaft darstellte, einzusetzen. 2009 trat er beim RK Krems in den Reservestand, hielt aber weiterhin immer wieder Kontakt zu seinen ehemaligen Kollegen.

Standing Ovations bei besonderer Ehrung

Trost ist es vielen, dass Teufl bei der Weihnachtsfeier 2022 verspätet noch die seltene Landes-Ehrung für 60-jähriges Engagement im Rettungsdienst (auf die er bereits seit 2018 Anspruch hatte) erleben durfte und dabei von der Mannschaft für 64 Jahre im Roten Kreuz mit Standing Ovations gefeiert wurde. Nach kurzer Krankheit schloss er nun am 7. März für immer die Augen. Mitgefühl gilt seiner Gattin Maria, die ihm seit 1969 zur Seite stand, Bruder Heinrich und der ganzen Familie. Anton Teufl wird am Mittwoch, 15 März, 11 Uhr, in der Aufbahrungshalle am Kremser Friedhof verabschiedet. Eine Seelenmesse für den Verstorbenen wird um 12.15 Uhr in der Pfarre St. Paul gefeiert. Eine Urnenbeisetzung erfolgt später im engsten Kreis.

