Franz Hofstetter hinterließ viele Spuren

1935 in St. Leonhard am Forst geboren, 1960 in St. Pölten zum Priester geweiht, wirkte Hofstetter von 1969 bis 2015 als Pfarrer in Maria Laach.

Bis zuletzt aktiv im Geschehen

Der beliebte Geistliche war auch Erzdechant im Erzdekanat Viertel ober dem Manhartsberg. Nach seiner Pensionierung blieb er weiterhin in Maria Laach wohnhaft und half auch weiterhin fallweise in der Wallfahrtspfarre aus. Konsistorialrat Hofstetter hat in der Pfarre und Gemeinde ebenso viele Spuren hinterlassen wie in den Herzen der Gläubigen.

Umweltschutz war ein Anliegen

Unter anderem wirkte er auch als Pionier des Umweltschutzgedankens: 1992 errichtete er eine der ersten Solaranlagen, 1995 eine Photovoltaik- Anlage zur Gewinnung von Sonnenenergie für Pfarrhof, Pfarrsaal und Kirche. Zwei PV-Anlagen schenkte er der Schule und dem Gemeindeamt. Und er war auch ein Mitglied der ersten Bürgerbeteiligungs-Windenergieanlage. Als Wohltäter der Gemeinde wurde er 2018 als „Bester Freiwilliger“ ausgezeichnet. Mit Begeisterung sang er im Kirchen- und Volksliedchor mit, die Wallfahrtsfeiern in der Pfarrkirche gehen auf seine Initiative zurück.

