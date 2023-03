Thallerner für Feuerwehr und Rotes Kreuz engagiert

Der gebürtige Straßer war OP- und Sanitätsgehilfe und ab 1976 für 43 Jahre im Kremser Krankenhaus tätig. Mehr als 20 Jahre arbeitete Kleber in seiner ursprünglichen Profession, später kam er krankheitsbedingt als Portier zum Einsatz.

Als FF-Sanitäter an Bezirksspitze

Ab 1974 in der FF Straß im Straßertale engagiert, kam der nun Verstorbene durch seinen Wohnsitzwechsel nach Krems-Thallern zur FF Angern. Er war Bezirkssachbearbeiter für den Sanitätsdienst und Träger des Funk- und Wasserdienstleistungabzeichens in Gold. Das Engagement Hubert Klebers kam auch dem Roten Kreuz Krems zugute. 1977 bis 1994 versah er als Sanitäter ehrenamtlich Dienst. Nach einer Pause stieg er 2012 wieder ein, musste aber krankheitsbedingt seine Tätigkeit bald wieder einstellen.

Als „Ruhe in Person“ bekannt

Um Kleber, der als „Ruhe in Person“ galt und bis zuletzt sein schweres Schicksal stets ohne Jammern hinnahm, trauern vor allem Gattin Monika und die Kinder Sebastian, Maximilian und Lisa. Er wurde am 18. März in Brunnkirchen mit einer heiligen Messe verabschiedet und ins Krematorium überführt. Die Beisetzung der Urne findet später im engsten Familienkreis statt.

