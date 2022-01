Kremser Elvis-Interpret (37) dürfte Ende Dezember gestorben sein

Elvis-Interpret Ron Glaser ist tot. Das gab seine Familie am 8. Jänner – Elvis Presleys Geburtstag – auf Facebook bekannt. Genau ein Jahr zuvor hatte der Musiker am Geburtstag des „King of Rock ’n’ Roll“ noch seine neue Band „Ron Glaser and The King’s Men“ präsentiert.

Vielfach geehrter Musiker

Glaser lebte seit 2018 in Krems und galt als bester Elvis-Interpret Europas. Er begann bereits im Alter von sieben Jahren, den „King“ zu imitieren, und gewann den 1. Platz beim europäischen Elvis-Contest in Bad Nauheim. Zudem war er Ehrenbürger von Elvis‘ Geburtsstadt Tupelo in Mississippi und im Besitz des „Goldenen Stadtschlüssels“ dieser Stadt.

Im September 2020 war Ron Glaser im Kremser Stadtpark bei "NÖN sucht das größte Talent" als Jury-Mitglied im Einsatz. Martin Kalchhauser

Seine Liebe zur Wachau hatte der Musiker 2011 bis 2015 bei seinen Musikrevue-Auftritten in Melk entdeckt. 2018 zog er aus privaten Gründen nach Krems. Hier feierte er 2020 im Haus der Regionen vor zweimal ausverkauftem Saal die Österreich-Premiere seines Programms „The other side of Elvis“, in dem er gemeinsam mit Chris Fillmore den „King“ von einer weniger bekannten Seite zeigte.

Bereits länger schwer krank

Glaser, der 1984 in Wien geboren wurde, befand sich bereits im Dezember in ärztlicher Behandlung im Krankenhaus, wie sein Bruder Sascha am 11. Dezember auf Facebook mitteilte: „Er wird auf unbestimmte Zeit ausfallen.“ Am 8. Jänner veröffentlichte Sascha Glaser im Namen der Familie auf Facebook die schockierende Nachricht vom Tod des Musikers.

Keine Angabe zum Todestag

Verschiedenen Quellen zufolge soll dieser bereits am 30. Dezember gestorben sein. Er wurde nur 37 Jahre alt „Ron war ein kompromissloser Vollblutmusiker, der es liebte, mit seiner Leidenschaft zur Musik sein Publikum zu begeistern. In diesem Sinne wäre es sehr schön, wenn ihr ihn und sein musikalisches Werk weiterhin in die Welt verbreitet“, appellierte der Bruder er an die Fans und bat um Respekt und Privatsphäre für die Familie: „Ron war als Künstler sehr extrovertiert, jedoch als Privatperson in sich ruhend, lustig, spirituell und sehr schüchtern. Somit wird die Verabschiedung im kleinsten Familienrahmen stattfinden.“