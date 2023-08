Präsident wertete Fest auf: Aus 99 Jahren wurden 100

Sobotka, der gemeinsam mit Stadtchef Reinhard Resch und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister den Bieranstich und damit die offizielle Eröffnung vornahm, erklärte den Gästen auch, warum: „Es findet nur alle zwei Jahre statt. Daher gibt es keinen Hunderter - und daher feiern wir ihn heuer vor!“

Volksfest hat bei Terminen „Luft nach oben“

Im Festzelt, wo hunderte Gäste um die Wette schwitzten, begrüßte LWMedia-Chef Erwin Goldfuss eine schier endlose Reihe von Festgästen, darunter die zweite Landesrätin aus Krems, Susanne Rosenkranz, mehrere heimische Bürgermeister und den Linzer Stadtchef Klaus Luger. Goldfuss: „Dort gibt es auch ein großes Volksfest, den Urfahranermarkt. Und der findet nicht alle zwei Jahre, sondern zweimal im Jahr statt - da haben wir in Krems noch Luft nach oben!“

Wachauer Großereignis heuer auch „sauberhaft“

Eine Vorreiterrolle nicht das „sauberhafte“ Wachauer Volksfest heuer auch beim Umweltschutz ein, worauf Goldfuss stolz hinwies. Gemeinsam mit der Kremser Firma Brandner - vertreten durch Unternehmens-Chef Bern Brantner und die Geschäftsführer Josef Scheidl und Stefan Tollinger - wurde ein umfassendes Konzept erstellt, das von der (sauberen) Energieversorgung über die Vermeidung von Einweggeschirr bis zur Abfalltrennung reicht.

Bundesheer steht in Krems in der Auslage

In kurzen Interviews mit Moderator Andy Marek wurden Partner auf die Bühne gebeten. Der stellvertretende nö. Militärkommandant Michael Lippert machte Lust auf „den besten Zapfenstreich, den Sie je gehört haben“. Die Militärmusik unter Adi Obendrauf zeigte schon bei der Eröffnung, was sie nach mehr als zwei Jahren als gut eingespielte Truppe drauf hat. Demnächst kommen wieder frische Kräfte in die Formation. Lippert wies aber auch auf die sehenswerte Leistungsschau des Heeres im Rahmen des Festes hin.

Top-Produkte im Glas locken Besucher an

Neben dem Wieselburger Bier - das traditionelle Kremser Festbiererzeuger war durch Alexander Stöberl vertreten - spielt heuer der Wein eine wichtiger Rolle. Über ihre Schätze aus dem Schnittpunkt der drei großen Weinbauregionen Kamptal, Kremstal und Wachau berichteten Geschäftsführer Ludwig Holzer von der Winzer Krems (Haus Österreich ist wieder d e r Volksfest-Sekt) und Kellermeister Heinz Frischengruber von der Domäne Wachau (sie steuert einen Grünen Veltliner Federspiel als Festwein bei). In der Winzer Krems freut man sich über einen jüngst eroberten Weltmeistertitel für einen Riesling, die Domäne Wachau ist weltweit bei den „World's Best Vineyards“ wieder in den Top-Rängen.

„Ein Fixpunkt wie Weihnachten und Ostern!“

Sobotka nützte sein Gespräch mit Andy Marek auch, um Werbung für den Besuch des neuen Österreichischen Parlaments zu machen, die Kremserin Teschl-Hofmeister erzählte, dass sie beim Volksfest schon seit vielen Jahren „immer gleich irgendwo picken“ bleibe und deshalb sehr oft hier zu Besuch sei, um möglichst viele Angebote auszuprobieren. „Das Volksfest ist in Krems alle zwei Jahre ein Fixpunkt - so wie Ostern und Weihnachten." Auch für junge Gäste sei es interessant, weil man viele Leute treffen könne.

Gedenken an treuesten Gast Fritz Cerny

Bürgermeister Resch rief den bekannten Kremser Fritz Cerny in Erinnerung, der seit 1951 kein Volksfest versäumt und immer eine Dauerkarte gelöst hatte. Der Mann starb am 10. Juli im 94. Lebensjahr. „Ich bin aber ganz sicher, er schaut von oben zu.“ Auch Resch ist jeden Tag am Volksfest. „Sprechstunden bei einem Achterl Wein sind ja viel lösungsorientierter“, scherzte er.

Beim Anschlagen des Bierfasses agierten Resch und Teschl-Hofmeister in perfektem Teamwork. Als Zuschauer (und Mittrinker) waren auf der Bühne dann auch Fest-Organisatorin Claudia Altrichter, Bierzelt-Gastgeber Ludwig Kremslehner und Volksanwalt Walter Rosenkranz mit dabei. Nach dem Festakt flüchteten viele sofort ins - nur minimal weniger heiße - Freie, ans Nachhausegehen dachte da aber sicher keiner ...

Bürgermeister-Konferenz am Rande der Eöffnung des Wachauer VOlksfestes: Roman Janacek (Bergern), Stefan Seif (Senftenberg), Reinhard Resch (Krems), Klaus Luger (Linz), Harald Leopold (Langenlois). Foto: Martin Kalchhauser