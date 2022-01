Forstwart ist ein Mangelberuf: Förderung für Umstieg

Der Beruf des Forstwartes zählt zu den Mangelberufen. In der Branche fehlen Fachkräfte, die Nachfrage am Arbeitsmarkt ist entsprechend groß. Um Interessierte zu motivieren, diesen naturnahen Beruf zu ergreifen, gibt es nun eine finanzielle Unterstützung seitens des Arbeitsmarktservices (AMS) in Form eines Fachkräftestipendiums.

Um in den Genuss dieses Stipendiums zu kommen, muss man arbeitslos sein und davor in den letzten zwei Jahren 52 Wochen gearbeitet haben. Ist man unter 25 Jahre reichen bereits 26 Wochen im letzten Jahr. Ebenfalls einen Anspruch haben Selbstständige, die ihr Gewerbe ruhend gemeldet haben.

Die Höhe des Stipendiums entspricht dem Arbeitslosengeld, zusätzlich ist man kranken-, unfall- und pensionsversichert. Das Stipendium wird für die gesamte Schulzeit, also für zwei Jahre, gewährt. Die Beantragung erfolgt unbürokratisch beim AMS-Berater. Beim AMS und an der Schule freut man sich gleichermaßen: „Damit bietet der Gesetzgeber für Natur, Wald- und Jagdinteressierte eine wunderbare Chance, einen abwechslungsreichen Beruf zu erlernen.“ Es gibt die Möglichkeit, individuelle Schnuppertage zu vereinbaren.

Infos: http://www.forstfachschule.at , sekretariat@forstfachschule.at , 07617/21450-210