Dieser Coup hat sich für (vermutlich mehrere) Täter – leider – bezahlt gemacht: Sie erbeuteten am helllichten Tag in einem Einfamilienhaus in Lichtenau einen Tresor, in dem sich Geld, Schmuck und eine Waffe befanden.

Entdeckt wurde die Tat von den Hausbesitzern, als sie am 30. Mai gegen Mittag – vermutlich kurze Zeit nach der Tat – nach Hause kamen. Die Täter hatten, wie sich bei den Ermittlungen der Polizei herausstellte, offenbar ein Kellerfenster aufgebrochen und waren so in das Innere des Hauses gelangt.

Dort durchwühlten sie Schränke und Kästen und stießen dabei auf einen – bedauerlicherweise vermutlich unverankerten – Möbeltresor. Diesen ließen sie kurzerhand mitgehen.

Tresor-Fund im Wald: Hinweise erbeten!

Am Nachmittag desselben Tages machten Wanderer Meldung über den Fund des Tresors. Sie waren zwischen Brauhaus und Albrechtsberg auf den aufgebrochenen und ausgeräumten Möbeltresor gestoßen, der neben dem Weg lag.

Laut Angaben der Verbrechensopfer sind Bargeld, Schmuck, Dokumente und eine (ordnungsgemäß gemeldete und korrekt verwahrte) Faustfeuerwaffe verschwunden.

Die Polizei ersucht um Hinweise an die Inspektion Gföhl ( 059133/3441) oder jede andere Dienststelle.