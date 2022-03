Trinkwasserleitung: 24 von 60 Kilometer sind in Betrieb

Der erster Abschnitt der Trinkwasser-Versorgungsleitung im Waldviertel sichert die Trinkwasserkapazitäten in der Region Zwettl.

24 von 60 Kilometern fertig

Der 24 Kilometer lange Bauabschnitt - der erste von drei mit einer Länge von insgesamt 60 Kilometern - wurde fertiggestellt und sichert die Zukunft der Trinkwasserversorgung in der Stadtgemeinde Zwettl und der Gemeinde Rastenfeld. In weiterer Folge ist auch die Versorgung vieler weiterer Gemeinden entlang der neuen Transportleitung möglich.

Vorsorge für Trockenperioden

„Durch das erste Teilstück der Leitung können wir die Wasserversorgung im Waldviertel weiter erhöhen", freut sich EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz. "Unser Ziel ist es, ein Trinkwasserversorgungsnetz zu schaffen, das regionale Ausfälle oder Trockenperioden kompensiert. Der fertiggestellte Leitungs-Abschnitt verläuft von Zwettl zum Hochbehälter in Pallweis (Gemeinde Lichtenau), welcher sich derzeit in Bau befindet.

Bis zu 150 Meter pro Tag

Die Region wurde somit an das bestehende Wasser-Versorgungsnetz im Bereich westlich von Zwettl angeschlossen und kann dadurch aus dem Nord-Westen versorgt werden. Vom Spatenstich im Juli 2020 bis zur Fertigstellung des ersten Abschnittes wurden an Spitzentagen bis zu 150 Meter Leitungen verlegt. Neben den 24 Kilometern Leitungen mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern wurden auch 17 Abzweig- bzw. Anschlussschächte sowie ca. vier Kilometer Anschlussleitungen errichtet.

"Wichtig für die ganze Region"

Landeshauptfrau -Stellvertreter Stephan Pernkopf: “Wasser ist Leben! Die sichere Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser in ganz Niederösterreich ist eines der wichtigsten Anliegen und auch eine absolut notwendige Voraussetzung für eine funktionierende Infrastruktur in all unsren Regionen.“ Die Bürgermeister der Region sind sich ebenso einig: „Der Ausbau der Infrastruktur ist für die Region sehr wichtig. Wir sind froh, dass unsere Versorgung mit frischem Trinkwasser Schritt für Schritt weiter ausgebaut wird.“

35 Millionen für Großprojekt

Die Gesamtlänge der Trinkwasser-Versorgungsleitung von Krems (Brunnenfeld Grunddorf-Donaudorf) nach Zwettl beträgt 60 Kilometer und soll im Jahr 2025 fertiggestellt werden. Danach können bis zu 120.000 Einwohner im Waldviertel versorgt werden. Das Investitionsvolumen beträgt rund 35 Millionen Euro. Neben der bereits errichteten Verbindungsleitung aus dem Weinviertel und den regionalen Trinkwasserbrunnen wird mit der neuen Versorgungsleitung ein weiteres Standbein zur sicheren Versorgung der Bezirke Zwettl, Gmünd und Waidhofen/Thaya geschaffen.

EVN-Tochter ist Top-Versorger

EVN Wasser ist als hunderprozentige Tochtergesellschaft der EVN AG für den Bereich der Trinkwasserversorgung in Niederösterreich zuständig und versorgt derzeit 799 Katastralgemeinden und damit mehr als 615.000 Einwohner in Niederösterreich mit Trinkwasser, davon rund 136.500 Einwohner bis in den Haushalt hinein. Das Unternehmen ist der größte Wasserversorger Niederösterreichs.

