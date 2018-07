Das Kamptaler Traditionsweingut Allram holte die „White Wine Trophy“ bei der International Wine Challenge (IWC) 2018 nach Österreich.

Die begehrten Trophäen der IWC wurden in der vorvergangenen Woche in London vergeben. Eine davon konnte sich die Winzerfamilie Allram aus dem Kamptal mit ihrem „Riesling Gaisberg 2016“ sichern.

Die IWC gilt als die weltweit bedeutendste Blindverkostung und wird in Anlehnung an die wichtigsten Spielfilm-Auszeichnungen in Hollywood oft als „Wein-Oscar“ bezeichnet. 2018 wurden beim Bewerb insgesamt über 14.000 Weine aus 55 Ländern eingereicht.

Trophäe ging noch nie zuvor nach Österreich

Unabhängige Fachjurys, welche sich aus Masters of Wine und weiteren Experten der Weinwelt zusammensetzen, nahmen diese Spitzenprodukte genau unter die Lupe bzw. an den Gaumen.

Als allererstes österreichisches Weingut konnte die Familie Allram die „Champion White Trophy“ für den besten eingereichten Weißwein erringen. Der trockene Riesling aus der Riede Gaisberg geht so in die Geschichte des Weinbaubetriebs ein.

Für den erst 28-jährigen Winzer Lorenz Haas-Allram, welcher seit drei Jahren für die Weine des Betriebes verantwortlich zeichnet, ist dies die größte Auszeichnung seiner jungen Karriere. Er nahm die Trophäe aus den Händen der Verantwortlichen in der englischen Hauptstadt entgegen.