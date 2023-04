Bezirk Krems: Trinkwasser ist kein Problem

„Zum Thema Trockenheit und Wasserknappheit werden laufend Besprechungen durchgeführt und die Werte beobachtet“, erklärt Julia Zeman, KEM-Managerin (Klima, Energie und Modellregion) der Stadt Krems. „Es zeigt sich jedoch, dass der Grundwasserspiegel in Krems die letzten 30 Jahre gleich geblieben ist und sich glücklicherweise kein Trend nach unten abzeichnet.“

Generell günstig gelegen, scheint man entlang der Donau zu sein: „Wir haben mit dem Donaubrunnen, einen sicheren Brunnen“, erklärt Andreas Nunzer, Bürgermeister der Gemeinde Spitz. „Deshalb haben wir keine Probleme bezüglich Trinkwasser, sowohl mit der Qualität als auch der Menge.“

In der Gemeinde Gedersdorf trifft man bereits Vorkehrungen für die Zukunft: „Aktuell haben die meisten Häuser einen Hausbrunnen. Wir sind aber dabei, ein Wasserleitungsnetz auszubauen“, erzählt Martin Nessl, Gemeindeamtsleiter. „Dabei ist dieses Leitungsnetz von Seiten der Bevölkerung aktuell gar nicht so erwünscht, weil Kosten auf sie zukommen, die sie zuvor nicht hatten. Aber es ist sinnvoll in Zukunft zu investieren.“ Nessl ist sich sicher, dass in den nächsten zehn, 15 Jahren durch die Trockenheit der Grundwasserspiegel sinken wird und die Hausbrunnen trocken fallen werden.“ Es sei aktuell kein brennendes Thema, aber „eine schleichende Entwicklung, der man vorgreifen möchte“.

