Region Krems: „Seit 2017 keine fette Ernte!“

Wer sich die aktuellen Statistiken der Hagelversicherung ansieht, der erschrickt: „Wir starten bereits jetzt mit einem Feuchtigkeitsdefizit von über 70 Prozent für Sommerungen, also alles was jetzt im Frühjahr gesät wird“, berichtet Agnes Mantler, vom Mantlerhof in Brunn im Felde. „Aber dafür braucht man keine Statistik. Dafür muss man nur einmal mit offenen Augen durch die Natur gehen.“

Die anhaltende Trockenheit mache die Landwirtschaft schwer planbar. „Wir haben aktuell zum Beispiel noch einen Acker offen, für den wir eigentlich Sonnenblumen vorgesehen haben. Jetzt müssen wir aber abwarten, ob noch der notwendige Niederschlag kommt.“ – „Man kann die Samen ja nicht in den Staub legen“, bekräftigt Vater Sepp Mantler.

Man habe in den letzten Jahren aufgrund der klimatischen Veränderungen den Schwerpunkt im Ackerbau bereits von Sommerkulturen auf Winterkulturen verlagert, wollte zumindest die Winterfeuchte, sprich den Schnee, mitnehmen – Den großen Vorteil bringe das jedoch auch nicht mehr. „Denn auch der Schnee im Winter geht uns ab“, erklärt der erfahrene Landwirt und Winzer.

2016 hat Tochter Agnes den Betrieb übernommen. „Seit 2017 war eigentlich jedes Jahr trocken“, zieht sie Resümee. „Damals haben wir noch überlegt Versicherungen für Sonderfälle abzuschließen, zum Beispiel für Hagel aber auch für Dürre. Papa meinte dann immer, ,ein gesunder Betrieb hält auch mal ein schlechteres Jahr aus‘“, erzählt die junge Agrarwirtin. „Aber so viele trockene Jahre hintereinander, hält auch der gesündeste Betrieb nicht aus.“

Mehr als hinsichtlich baldiger Regentage optimistisch zu sein, bleibt jedoch nicht: „Ich schaue mir jeden Tag mindestens drei verschiedene Wetterseiten an, in der Hoffnung, dass zumindest eine Niederschlag vorhersagt.“

