Auf den Trockenrasen in den Naturschutzgebieten am Höhereck, Kellerberg und Kuhberg sind seit Anfang des Monats 50 Schafe zuhause. Sie sorgen dafür, dass diese artenreichen Weideflächen nicht weiter verbuschen.

„Nur durch eine regelmäßige Pflege, wie zum Beispiel eine naturschutzfachlich begleitete Beweidung, bleiben die hohe Artenvielfalt und der wertvolle Lebensraum erhalten“, erklärt Projektleiter Hannes Seehofer, Schutzgebietsbetreuer in der Wachau.

Es sind Kärntner Brillenschafe und Krainer Steinschafe aus einem Scheibbser Schafbetrieb, die etwa 1,5 Monate in der Wachau bleiben werden. Nicht nur die Trockenrasen in Dürnstein, sondern auch Magerwiesen in St. Michael, Köfering und Spitz werden „abgegrast“.

„Sehr kleine Flächen sind meist für eine Schafbeweidung nicht geeignet“ Hannes Seehofer

„Sehr kleine Flächen sind meist für eine Schafbeweidung nicht geeignet, dort werden wir auch heuer wieder händisch, mithilfe von ,Volunteers‘, für das Mähen und Entbuschen sorgen“, erzählt Seehofer.

Bis in die 1960er Jahre war die Beweidung in der Wachau verbreitet. Es gab Kühe oder Ziegen, aber auch Schafe sind historisch überliefert. In den Jahren ab 2005 sorgten am Höhereck Schafe für die Landschaftspflege, die damals aus einem Gobelsburger Schafbetrieb stammten. Seehofer ist froh, dass heuer dieses Projekt wieder aufleben konnte.

Gebiet seit 2008 unter Naturschutz

Das Gebiet östlich von Dürnstein steht seit 2008 unter Naturschutz. Es ist Teil des Fauna-Flora-Habitat-Gebietes Wachau und des Vogelschutzgebietes Wachau-Jauerling. Bis zu 300 Pflanzenarten findet man da, ebenso Besonderheiten wie den Schmetterlingshaft, die Große Sägeschrecke oder die Zipp ammer.

Das Projekt wird vom Verein Welterbegemeinden Wachau in Kooperation mit der Schutzgebietsbetreuung NÖ organisiert und vom Land NÖ und der EU finanziert.