Schafe als Rasenpfleger in der Wachau im Einsatz

Werbung

Im Vorjahr war die Schafbeweidung der Trockenrasenflächen in der Wachau ein Erfolgsprojekt. Über 150 Schafe des Scheibbser Biobetriebes Franz Reiterlechner waren zehn Wochen lang in Dürnstein, St. Michael und Spitz „stationiert“, um Magerwiesen zu beweiden und deren weitere Verbuschung zu verhindern.

Jetzt findet dieses Projekt seine Fortsetzung: Über 100 Reiterlechner-Schafe wurden in die Wachau transportiert. Die größte Herde befindet sich derzeit am Höhereck in Dürnstein, danach werden Kellerberg, Kuhberg und die Trockenrasen in St. Michael und Spitz beweidet.

„Durch die häufigen Niederschläge gibt es dieses Jahr auf den meisten Naturschutzflächen relativ viel Aufwuchs“, berichtet Projektleiter Schutzgebietsbetreuer Hannes Seehofer. „Trockenrasen sind Lebensräume höchster Biodiversität, die aber eine extensive Bewirtschaftung durch Beweidung oder Mahd benötigen, um weiterhin erhalten zu bleiben.“

Auch Freiwillige kommen zum Mäheinsatz

Der Plan ist, dass heuer an die 20 Hektar Naturschutzflächen durch die vierbeinigen Rasenmäher gepflegt werden. Weitere kleinere Herden, rund 20 Schafe der heimischen Betriebe Harald Toifl und Raffael Lehner, sind schon seit einigen Wochen auf Magerwiesen in Köfering sowie am Zornberg und am Buchberg im „Einsatz“.

Die vierbeinigen Landschaftspfleger leisten damit wichtige Arbeit für die Trockenrasenflächen im UNESCO- Welterbe Wachau. Etwa 60 Hektar gibt es laut Seehofer in der Wachau, die unter anderem jedes Jahr auch von Freiwilligen händisch gemäht und gerecht werden – durch sogenannte „Volunteers“, die aus aller Welt kommen und auch heuer wieder im Juli/August erwartet werden.

Die Umsetzung der Schafbeweidung läuft derzeit über ein von EU und Land NÖ gefördertes Projekt im Rahmen der NÖ Schutzgebietsbetreuung.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.