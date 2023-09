Kursziel: Errichtung eines Rastplatzes im Spitzer Graben

Nach zwei Jahren fand wieder ein Kurs zum Erlernen des Trockensteinmauerbaus in der Wachau statt. Zwölf Kursteilnehmer nahmen sich bei hochsommerlichen Temperaturen drei Tage lang Zeit, sich die Methodik des Aufbaus von Steinmauern ohne Verwendung von Beton oder Mörtel anzueignen.

Ziel war die Errichtung eines Rastplatzes

Anlass für den Kurs war der Plan, einen neuen Rastplatz im Spitzer Graben zu errichten, bei dem Einblick in das Handwerk des Trockensteinmauerns gewährt wird. In dieser „Steinschauwelt“ sollen neben Terrassenmauern auch Stiegen, Wasserbecken und Sitzgelegenheiten geschaffen werden.

Anregung kam vom Verein MariVino

Ideengeber war Winzer Josef Högl vom Verein MariVino. Er freut sich über die Kooperation mit Rainer Vogler von der Trockensteinmauernschule Österreich: „Wir haben hier in der Ried Schön einen idealen Standort entlang des Welterbesteigs, an dem sich Wandernde ausruhen und ihren Blick in den Spitzer Graben schweifen lassen können.“

In weiteren Kursen sollen weitere „Schauobjekte“ mit den Steinen vor Ort entstehen. Der Kurs-Termin für nächstes Jahr: 18. bis 20. April 2024. Infos und Anmeldung: rainer.vogler@wbs-krems.at oder 0676/5957626.