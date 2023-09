Einstimmig für den neuen Bürgermeister

Was die Spatzen in der Gemeinde Gedersdorf schon seit Bekanntwerden des Rücktritts von Bürgermeister Franz Brandl von den Dächern pfiffen, aber vom Gemeindeparteiobmann der ÖVP Gedersdorf (aus nicht nachvollziehbaren Gründen) nicht kommentiert werden wollte, hat sich am Montag dieser Woche bestätigt: Stefan Löffler, auch Parteichef in Gedersdorf, folgt Franz Brandl als Bürgermeister nach. Und das Votum war mehr als eindeutig!

Neue Gemeinderäte und Neuwahl

Der erste Punkt auf der Tagesordnung war die Entsendung von zwei neuen Gemeinderäten. Das war nach dem Ausscheiden von Franz Brandl und Erika Waldum notwendig geworden. Christoph Gruböck und Peter Reiter wurden von der ÖVP nominiert und von Vizebürgermeister Erich Berger angelobt. Gleich danach ging es an die Neuwahl des Ortschefs, und alle 19 anwesenden Gemeinderäte schenkten dem neuen Gemeindeoberhaupt ihr Vertrauen. Dieser dankte sichtlich bewegt für das erwiesene Vertrauen und versprach, sich mit voller Kraft als Bürgermeister einzusetzen.

Löffler ist kein „Neuer“

Der neue Bürgermeister Stefan Löffler wurde im Mai 2011 zum Gemeindeparteiobmann der ÖVP Gedersdorf gewählt. Im September des gleichen Jahres zog Löffler in den Gemeinderat ein und wurde 2015 Vorsitzender des Schul-, Kindergarten- und Jugendausschuss. Löffler war auch Mitglied im Verbandsvorstand des Musikschulverbandes Paudorf-Gedersdorf.

Durch den Rückzug von Brandl und Waldum gab es auch Veränderungen im Gemeindevorstand: Anna-Maria Winkler übernahm von Erika Waldum den Vorsitz im Tourismusausschuss, Erwin Winkler übernahm Löfflers Agenden im Schulausschuss.