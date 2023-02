PTS Krems: Schule erweitert Top-Ausstattung

Mithilfe von Unterstützern aus dem Bereich der Wirtschaft ist es der Polytechnischen Schule (PTS) Krems gelungen, eine neue Laser-Schneideanlage anzuschaffen. Der Neupreis des als Vorführgerät erstandenen Lasers liegt bei rund 15.000 Euro.

Nicht für die Schule …

Direktor Martin Müllner: „Mit dem neuen Gerät, dem bereits zweiten Laser, können wir auch Metalle bis zu einer Größe von 1.600 x 900 mm gravieren und schneiden – für den Metallbereich ist das sehr wichtig.“ Sukzessive werden nun alle Lehrkräfte auf der neuen Anlage im Rahmen schulinterner Fortbildungen eingeschult.

Direktor Martin Müllner. Foto: Martin Kalchhauser

Warum braucht die PTS so etwas? Müllner: „Es ist ein enormer Vorteil für die Firmen, etwa Schlossereien, wenn die Schüler, die zu ihnen in die Lehre kommen, schon praktische Erfahrungen aufweisen können. Ich bin froh, dass wir unseren Schülern das bieten können!“ Mit den beiden Laser-Anlagen, mittlerweile 14 3D-Druckern, einem modernen EDV-Raum und weiteren Tools hat die PTS Krems (derzeit 77 Schüler in vier Klassen) eine Top-Ausstattung. „Wir sind sicher eine der best ausgestatteten Schulen Österreichs“, freut sich Müllner, dem der permanente Modernisierungsprozess ein persönliches Anliegen ist. „Wir sind am Puls der Zeit!“

