Über 1.000 Gäste bei innovativen Kremser Betrieben

Voller Erfolg war dem Tag der offenen Tür im Kremser Industriepark, einem der größten Österreichs, beschieden. Das Gelände wurde zu diesem Anlass von Besuchern regelrecht gestürmt.

Interessant für Jugendliche

Vor allem Jugendliche - gewissermaßen die potenziellen Mitarbeiter von morgen - mit ihren Lehrpersonen nützten die Gelegenheit, sich von den innovativen Kremser Unternehmen, die hier, im Bereich des Hafens, angesiedelt sind, ein Bild zu machen und auch mögliche künftige Jobchancen auszuloten. Ihnen und auch den vielen Familien und Firmenangehörigen, die die Einladung annahmen, wurde viel geboten.

Sechs Firmen kooperierten

Veranstaltet wurde der Tag unter der Federführung von Metadynea Austria gemeinsam mit der Kemira Chemie, Prefere Resins Austria, Bilfinger Industrial Services, Rail Cargo Logistics (ÖBB) und Imperial Chemical Transport. Diese Firmen sind sechs der neun hier angesiedelten Unternehmen, die aktuell rund 600 Mitarbeiter an diesem Standort haben. Allein Metadynea beschäftigt hier 216 Personen, davon 13 Lehrlinge. Bei Kemira sind sieben Nachwuchskräfte in Ausbildung, bei Bilfinger 21.

Viel Innovationskraft und -geist

"Wir möchten der Bevölkerung die Gelegenheit bieten, die innovativen Betriebe im Industriepark in angenehmer Atmosphäre zu genießen", erklärte Metadynea Krems-Chef Michael Kunz bei der Begrüßung im Festzelt, wo eine firmeneigene Band für den guten Ton sorgte. "Viele von Ihnen werden heute bei uns Produkte entdecken, die sie im Alltag verwenden und die hier hergestellt werden." Innovationskraft und -geist seien im Kremser Industriepark stark ausgeprägt.

Krems stolz auf Unternehmen

Seitens der Stadt unterstrich Magistratsdirektor Karl Hallbauer die gute Zusammenarbeit mit den hier ansässigen Unternehmen. "Wir sind als Stadt stolz darauf, diese Firmen mit ihrem hohen Produktionsniveau bei uns zu haben. Bundesratsabgeordnete Doris Berger-Grabner erklärte ihren Bezug zur chemischen Industrie unter anderem durch den Lehrgang "Applied Chemistry", den die IMC FH Krems, an der sie arbeitet, anbietet. Hier werde optimal mit den Unternehmen kooperiert: "Die Chemie zwischen und stimmt!"

Buntes Programm begeisterte

Neben Einblicken in die modernen Produktionsanlagen wurde den Gästen ein buntes Programm geboten. Der Bummelzug brachte sie zu den verschiedenen Stationen, mit einem Kran konnte man sich auf 50 Meter Höhe "beamen" lassen, von wo sich ein atemberaubender Ausblick auf das Gelände sowie den benachbarten Bereich des Hafens bot. Mitfahrer in einer Lok war ebenso möglich wie das Löschen eines Feuers, bei dem sich die Betriebsfeuerwehr präsentierte. Zu Gast war schließlich auch der Zivilschutzverband mit seinen Blackout-Informationen. Last not least war auch für Stärkungen gesorgt.

Mitarbeiter vorbildlich engagiert

Dank galt den zahlreichen Mitarbeitern, die mit ihrer Arbeit den Tag der offenen Türen erst möglich machten - viele von ihnen waren in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagiert, um möglichst vielen Gästen die Möglichkeit zu geben, im Industriepark hinter die Kulissen zu blicken. Der Erfolg gibt den Verantwortlichen recht: Die Anstrengung, den interessierten Besuchern großzügig Zutritt zu den Anlagen im Vollbetrieb zu gewähren, hat sich bewährt. Die Veranstaltung schreit nach einer Neuauflage im Jahre 2023 ...

