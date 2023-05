Besucheransturm beim Maifest der jungen Trachten-Tänzer

Einen vollen Erfolg mit seinem traditionellen 1.-Mai-Fest konnte der Traditionsverein für sich verbuchen. Das perfekte Frühlingswetter zog unzählige Gäste an, die sich am idyllischen Platz mit Donaublick niederließen.

Junge Tänzer erfreuten Publikum

Die angebotenen kulinarischen Schmankerl luden zu einem gemütlichen Nachmittag ein, und auch das musikalische und tänzerische Programm konnte sich wieder hören und sehen lassen. Den Auftakt machte die Kremser Stadtkapelle mit einem traditionellen Frühschoppen. Nach der Mittagspause, die die meisten Gäste für eine Stärkung nützten, folgten beeindruckende Auftritte der verschiedenen Kinder- und Jugendvolkstanzgruppen des Vereins.

Mehr als 20 Maibäume in der Stadt

Für die weitere musikalische Unterhaltung sorgte das Trio Wiener Kabinett Orchester, das sich perfekt ins Fest fügte. Bürgermeister Reinhard Resch eröffnete den Festtag und freute sich, als Stadtchef über das Brauchtum der Maibäume berichten zu können: „Mit über 20 Maibäumen weist Krems eine sehr hohe Dichte auf - und zu verdanken ist dies nicht zuletzt allen freiwilligen Helfern, die diese schöne Tradition ermöglichen und am Leben halten.“

Stein hält mit 22 Metern Rekord

Der Maibaum am Rathausplatz in Stein ist mit seinen 22 Metern der größte in der Region - und dieser Riese war auch der Hauptpreis der mit Spannung erwarteten, Tombola. Bedauerlicherweise hatte der bei der Verlosung gezogene Gewinner das Fest schon verlassen. Er wird sich aber nach dem Feiertag über seinen Preis freuen können ...

Bei Fest über 1.000 Essen verkauft

Die Obfrau des veranstaltenden Steiner Traditionsvereins, Isabel Istvan, zeigte sich begeistert über den reibungslosen Ablauf des Festes und bedankte sich bei allen regionalen unterstützenden Winzern und Wirten. Auch die Rekordzahl an über 1.000 verkauften Essen konnte deren fleißige Helfer nicht aus der Ruhe bringen - und der Besucheransturm wurde perfekt gemeistert.

