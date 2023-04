Open House soll Begeisterung am Musizieren wecken

Zum Open House lädt die Musikschule vom Montag, 17. April, bis zum Freitag, 21. April.

Hineinhören, Instrumente kennenlernen

An diesen „Tagen der Musikschule“ haben interessierte die Gelegenheit, in einzelnen Fächer hineinzuhören und Instrumente kennenzulernen. Von A wie Akkordeon bis Z wie Zither reicht das Angebot der Institution am Hafnerplatz. Ballett wird ebenso offeriert wie Urban Dance, Instrumente von der Blockflöte bis zum Kontrabass kann man hier erlernen.

Auch für die ganz Kleine und die Großen

Die Bandbreite des Unterrichtsangebots an der Musikschule Krems umfasst über 30 Fächer. Die Zielgruppe sind übrigens nicht nur Kinder und Jugendliche im Schulalter, sondern auch die ganz Kleinen (ab 1,5 Jahre) und die Erwachsenen. Um einen Überblick zu ermöglichen, lädt die Schule zu den offenen Tagen. Die Pädagogen stehen für alle Fragen rund um ihr Fach und den Unterricht im Allgemeinen zur Verfügung.

Detailinformationen auf der Homepage

Den genauen Zeitplan, nämlich welche Fächer an welchen Tagen zu welcher Uhrzeit vorgestellt werden, finden Interessierte auf der Webseite der Musikschule (www.krems.at/musikschule) bzw. erfahren sie telefonisch unter 02732/801-365. Wer sich in einzelne Fächer und Instrumente vertiefen möchte, hat dazu dann bei den sogenannten „Fachtagen“ ab Ende April Gelegenheit.

