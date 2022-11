Über 300 Teilnehmer bei Jaidhofer Leopoldilauf

Vollbild

István Gorza (Fünfter von links) holte mit einer Zeit von 36 Minuten und 42,9 Sekunden den Sieg beim 9.000 Meter langen Hauptlauf. Es gratulierten: USV-Eisengraben-Obmann Gerald Mayerhofer, Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais (von links) sowie Gföhler-Wirtschaft-Vize Ulrike Huber, Bürgermeister Franz Aschauer und Bundesrätin Doris Berger-Grabner (von rechts). Mit am Stockerl der Altersklasse 30: Der schnellste Jaidhofer Roman Reiter, Herta Schaupp (SC Neustift im Felde), Sabrina König (Club der Triathleten Grafenegg) und Benjamin Braun (von links). Die Sportmittelschule Gföhl stellte mit rund 80 Läufern die größte Teilnehmergruppe des Bewerbs. Mit ihren Schülern im Einsatz: Sabine Wimmer und SMS-Gföhl-Sportkoordinator Jürgen Surböck (hinten Mitte, von links). Im Teilnehmerfeld des Hobbylaufs fand sich auch Stadtpfarrer Aby Joseph Mannoor – er hatte den wahrscheinlich größten Fankreis im gesamten Läuferfeld und Publikum. Besondere Stimmung gab es bei den jüngsten Teilnehmern. In der Altersklasse U6 waren am Stockerl: Florian Winkler, Yara-Marie Polster-Schön, Siegerin Lilli-Marlene Spärck sowie Sophia Gföhler (von links). Heimmatador Herbert Hauer (USV Eisengraben, Mitte) holte Platz 2 beim Hobbylauf in der Altersklasse M60+. Es gratulierten: Sponsor-Vertreter Peter Maurer (Volksbank NÖ), USV-Eisengraben-Obmann Gerald Mayerhofer, Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, „Hausherr“ Pater Stefan Frey, Bürgermeister Franz Aschauer, Bundesrätin Doris Berger-Grabner sowie Pokalsponsor Martin Simlinger und Gföhler-Wirtschafts-Vize Ulrike Huber (von links).

